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Соратника Навального Олега Степанова приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу»

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:33

Преображенский суд Москвы назначил Олегу Степанову, экс-главе московского штаба Алексея Навального*, год ограничения свободы по «санитарному делу». Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу суда.

Степанову запрещено покидать дом с 22.00 до 6.00, посещать массовые мероприятия, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. Кроме того, суд предписал дважды в месяц отмечаться в уголовной исполнительной инспекции.

Гособвинение запрашивало для него два года ограничения свободы.

«Санитарное дело» завели после акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Фигурантами дела, помимо Степанова, проходят еще восемь человек, в том числе Олег Навальный, бывший юрист ФБК* Любовь Соболь, глава профсоюза «Альянс врачей»** Анастасия Васильева, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и другие.

Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

3 августа Любовь Соболь приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы по «санитарному делу». Прокурор просил для нее два года ограничения свободы.

6 августа соратник Навального Николай Ляскин получил год ограничения свободы из запрашиваемых двух лет, а брат оппозиционера Олег Навальный — 12 месяцев условного срока.

16 августа суд назначил пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш 1,5 года ограничения свободы по этому же делу.

* ФБК и Штабы Навального включены Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признаны в России экстремистскими и запрещенными организациями.

** По решению Минюста «Альянс врачей» признан в России НКО, выполняющей функцию иноагента.

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