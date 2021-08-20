Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из App Store и Google Play

Роскомнадзор потребовал, чтобы компании Apple и Google удалили приложение «Навальный» из своих магазинов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Требование связано с «необходимостью ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы Фонда борьба с коррупцией», отметили в Роскомнадзоре. ФБК признан в России экстремистской организацией и НКО-иноагентом.

В ведомстве напомнили, что Московский городской суд вынес решение о ликвидации и запрете деятельности Фонда. Сотрудники Роскомнадзора уверены, что приложение «Навальный» используется для «проведения мероприятий экстремистской организации».

Ранее сами соратники Алексея Навального рассказывали, что Роскомнадзор направил Apple письмо с требованием удалить приложение из App Store. В нем ведомство утверждало, что «Навальный» используется «для пропаганды деятельности» экстремистов.