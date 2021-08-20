Бритни Спирс попала под следствие из‑за предполагаемого нападения на домработницу

Полиция Калифорнии проводит расследование в отношении Бритни Спирс после того, как домработница певицы обвинила ее в нападении. Об этом пишет NBC News со ссылкой на данные правоохранителей.

Сотрудница Бритни Спирс утверждает, что поп-звезда ударила ее во время ссоры и выбила из ее рук телефон. Женщина не пострадала, но решила подать заявление в полицию.

По словам источников TMZ, причиной конфликта послужила история с собаками Бритни. Якобы пару недель назад одна из собак заболела, и домработница отвела ее и вторую собаку к ветеринару. Питомцы так и не вернулись домой, поскольку сиделка решила сама заботиться о них, посчитав, что в доме певицы для них небезопасно.

В понедельник, 16 августа, Спирс потребовала у домработницы объяснить, где ее собаки, на что та выразила обеспокоенность, что собаками в доме пренебрегали. В качестве доказательства она показала фотографию питомца, которого только что стошнило. Спирс, как утверждают источники, заявила сиделке, что в ее доме нельзя фотографировать, и выбила телефон из ее рук. По данным TMZ, собак Бритни так и не вернули.

Новый адвокат певицы Мэттью Розенгарт назвал обвинения в адрес его подзащитной «сенсационным бульварным кормом». «Это не что иное как преувеличенный предполагаемый проступок <…> без ударов и, очевидно, без каких‑либо травм», — отметил он.

Розенгарт заявил, что дело нужно немедленно закрыть, и поблагодарил шерифа, что тот классифицировал инцидент как «очень незначительный проступок».

В августе Бритни Спирс наконец удалось избавиться от опеки отца, чего она пыталась добиться с 2014 года. Последние 13 лет она находилась под его жестким контролем: финансы, личная жизнь, круг друзей и даже цвет занавесок на кухне — все эти вопросы решал отец певицы. В июне Спирс заявила, что хочет выйти замуж и родить ребенка, а люди, контролирующие ее жизнь, не дают этого сделать. После этого она наняла нового адвоката, который смог разрешить судебные тяжбы в ее пользу.