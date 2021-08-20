перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Большинство российских учителей считают нынешнюю систему школьного образования устаревшей 15:05
«Черная речка» и Bicycles for Afghanistan выпустили совместный трек «Прибой» 14:53
Бритни Спирс попала под следствие из‑за предполагаемого нападения на домработницу 14:52
«Он кончил и порвал со мной»: самые трагичные и жуткие истории расставаний 14:32
Поездка по Садовому на тропическом грузовике в новом клипе Муси Тотибадзе «Молодость» 14:05
Пресс-материалы Iron Maiden представили новый сингл «Stratego»
Iron Maiden представили новый сингл «Stratego» 13:21
«Альтернатива» рассказала о мужчине, которого обманом вынудили работать на складе Wildberries за еду Обновлено в 13:07
Цены на похоронную атрибутику в России выросли до максимума за 10 лет 12:13
В России выявили 20 992 новых случая коронавируса 11:34
Рок-фестиваль «Живой!» пройдет онлайн. На нем выступят «Animal Джаз» и Билли Новик 11:30
Metal Hammer Magazine/Getty Images Метал-группа Deafheaven выпустила альбом, который звучит совсем не как метал
Метал-группа Deafheaven выпустила альбом, который звучит совсем не как метал 11:23
Роскачество предупредило о подорожании российского вина на 20% из‑за неурожая винограда 10:57
Илон Маск представил робота-гуманоида Tesla Bot. Его планируют создать в 2022 году 10:18
Опрос: только треть россиян могут позволить себе отдых на море 9:59
Лорд выпустила альбом «Solar Power» 9:06
Gorringes/Twitter В Англии нашли утерянную картину художника Каналетто. Она может стоить до 200 тысяч долларов
В Англии нашли утерянную картину художника Каналетто. Она может стоить до 200 тысяч долларов 2:32
Контейнеровоз Ever Given вновь пройдет через Суэцкий канал 20 августа 2:00
Губернатор Кубани заявил, что четверть жителей Геленджика могут остаться без воды 1:14
Талибы убили родственника журналиста Deutsche Welle Вчера в 23:20
Francesco Ungaro/Unsplash В Австралии обнаружили самый огромный коралл Большого Барьерного рифа возрастом 400 лет
В Австралии обнаружили самый огромный коралл Большого Барьерного рифа возрастом 400 лет Вчера в 22:55
Отключить рекламу

Бритни Спирс попала под следствие из‑за предполагаемого нападения на домработницу

Семён Гудошников
Сегодня в 14:52

Полиция Калифорнии проводит расследование в отношении Бритни Спирс после того, как домработница певицы обвинила ее в нападении. Об этом пишет NBC News со ссылкой на данные правоохранителей.

Сотрудница Бритни Спирс утверждает, что поп-звезда ударила ее во время ссоры и выбила из ее рук телефон. Женщина не пострадала, но решила подать заявление в полицию.

По словам источников TMZ, причиной конфликта послужила история с собаками Бритни. Якобы пару недель назад одна из собак заболела, и домработница отвела ее и вторую собаку к ветеринару. Питомцы так и не вернулись домой, поскольку сиделка решила сама заботиться о них, посчитав, что в доме певицы для них небезопасно.

В понедельник, 16 августа, Спирс потребовала у домработницы объяснить, где ее собаки, на что та выразила обеспокоенность, что собаками в доме пренебрегали. В качестве доказательства она показала фотографию питомца, которого только что стошнило. Спирс, как утверждают источники, заявила сиделке, что в ее доме нельзя фотографировать, и выбила телефон из ее рук. По данным TMZ, собак Бритни так и не вернули.

Новый адвокат певицы Мэттью Розенгарт назвал обвинения в адрес его подзащитной «сенсационным бульварным кормом». «Это не что иное как преувеличенный предполагаемый проступок <…> без ударов и, очевидно, без каких‑либо травм», — отметил он.

Розенгарт заявил, что дело нужно немедленно закрыть, и поблагодарил шерифа, что тот классифицировал инцидент как «очень незначительный проступок».

В августе Бритни Спирс наконец удалось избавиться от опеки отца, чего она пыталась добиться с 2014 года. Последние 13 лет она находилась под его жестким контролем: финансы, личная жизнь, круг друзей и даже цвет занавесок на кухне — все эти вопросы решал отец певицы. В июне Спирс заявила, что хочет выйти замуж и родить ребенка, а люди, контролирующие ее жизнь, не дают этого сделать. После этого она наняла нового адвоката, который смог разрешить судебные тяжбы в ее пользу.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
телеканал NBC
Люди
Бритни Спирс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить