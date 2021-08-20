Trippie Redd выпустил долгожданный альбом «Trip at Knight». В нем полно звездных фитов — с Lil Uzi Vert, SoFaygo, Playboi Carti, Polo G, покойными Juice WRLD, XXXTentacion и не только. В первоначальном треклисте был заявлен коллаб с Дрейком, но в финальном варианте его нет.

За оформление обложки отвечал иллюстратор Stephen Gibb, известный сюрреалистичными работами.