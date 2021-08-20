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Trippie Redd выпустил долгожданный 4-й студийник. На фитах — Lil Uzi Vert, Juice WRLD и XXXTentacion

Семён Гудошников
Сегодня в 15:37

Trippie Redd выпустил долгожданный альбом «Trip at Knight». В нем полно звездных фитов — с Lil Uzi Vert, SoFaygo, Playboi Carti, Polo G, покойными Juice WRLD, XXXTentacion и не только. В первоначальном треклисте был заявлен коллаб с Дрейком, но в финальном варианте его нет.

За оформление обложки отвечал иллюстратор Stephen Gibb, известный сюрреалистичными работами.

Релиз «Trip at Knight» сопровождался постоянными переносами и сливами. Пластинка продолжает альбом «Pegasus» 2020 года, который достиг второй строчке в чарте Billboard 200.

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