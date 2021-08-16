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Бойкот Джонни Деппа, спектакль про Ильназа Галявиева и другие новости дня
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Бойкот Джонни Деппа, спектакль про Ильназа Галявиева и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:38

Представители «Талибана» (запрещен в России) подняли свой флаг над столицей Афганистана и объявили о завершении войны. Более 60 стран подписали заявление, что всем желающим уехать нужно обеспечить безопасность.

Британский студент-физик Майлс Раутледж поехал на каникулы в Афганистан незадолго до захвата страны талибами и теперь не может вернуться домой. Сейчас его жизни ничто не угрожает, он находится в убежище ООН. Однако Майлс говорит, что «готов к смерти».

Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш приговорили к 1,5 года ограничения свободы. Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на митинге 23 января.

Главреда Baza Никиту Могутина оштрафовали на 180 тыс. рублей за участие в митинге 21 апреля, хотя он настаивает, что работал там как журналист. Он будет обжаловать решение суда, потому что в деле есть множество нарушений.

Преподавателя из Новосибирска вызвали к следователю по особо важным делам. Поводом послужил его пост в фейсбуке, где он назвал Александра Невского коллаборационистом.

«Царьград» отказался от мировой с Google по делу об удалении ютьюб-канала. В ответ Google пригрозил больше не блокировать запрещенный в России контент, если суд встанет на сторону телеканала.

С конца августа Россия снимет все ограничения на полеты в Чехию, Доминикану и Южную Корею. С этими странами уже возобновлено авиасообщение, но рейсов выполняется лишь ограниченное число.

Две трети женщин (65,8%), убитых в России с 2011 по 2019 год, стали жертвами домашнего насилия. Выше всего этот показатель в Африке (69%), ниже всего — в странах Европы (38%).

В Красноярске зафиксировали самый высокий уровень загрязнения атмосферы в мире. Следом в антирейтинге идут Кабул (Афганистан) и Колката (Индия).

В Театре Российской армии подготовили спектакль по мотивам «Преступления и наказания», где главный герой — Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе. В постановке режиссер сравнивает образ мысли его и Раскольникова.

Десятый пункт манифеста каллиграфутуризма Покраса Лампаса на Binance ушел с молотка за 2,46 млн рублей. По словам художника, это его абсолютный рекорд продаж.

У «Мумий Тролля» и Filatov & Karas вышел клип на песню «Amore Море, Goodbye», а Энджел Олсен записала кавер на песню Билли Айдола «Eyes Without a Face».

Джонни Депп рассказал, что Голливуд его бойкотирует. Крупные кинокомпании начали бесконечно откладывать дату выхода биографического фильма «Великий», в котором актер сыграл главную роль.

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