Суд назначил Кире Ярмыш 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу»

Преображенский районный суд Москвы назначил пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу». Об этом сообщается в твиттер-аккаунте обвиняемой.

Киру Ярмыш признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Домашний арест отменен до вступления приговора в силу.

Изначально прокуратура запрашивала «назначить наказание по „санитарному делу“ в виде двух лет ограничения свободы и оставить ей домашний арест до момента вступления приговора в силу».

По версии следствия, посты оппозиционерки в соцсетях побудили людей выйти на акцию 23 января в поддержку Алексея Навального и тем самым нарушить антиковидные ограничения.

Дело было возбуждено 24 января. Ярмыш задержали в рамках него 30 января в спецприемнике за полчаса до окончания административного ареста (часть 2 статьи 20.2 КоАП) и после обыска арестовали.

Вместе с Ярмыш по делу проходят еще восемь человек, в том числе экс-юрист ФБК* Любовь Соболь, глава «Альянса врачей»** Анастасия Васильева, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и его брат Олег Навальный.

3 августа Любовь Соболь приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы по «санитарному делу». Прокурор просил для нее два года ограничения свободы.

6 августа соратник Навального Николай Ляскин получил год ограничения свободы из запрашиваемых двух лет, а брат оппозиционера Олег Навальный — 12 месяцев условного срока.

* ФБК включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признанных в России экстремистскими и запрещенными организациями.



** По решению Минюста «Альянс врачей» признан в России НКО, выполняющей функцию иноагента.

