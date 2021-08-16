перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Минторг США может лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой 17:00
Дэнни ДеВито напишет комикс про Пингвина 16:55
Артем Дзюба не попал в национальную сборную на первые матчи под руководством Карпина 16:34
Прятки в особняке в новом клипе «Мумий Тролля» и Filatov & Karas
Прятки в особняке в новом клипе «Мумий Тролля» и Filatov & Karas 16:08
Учительница из Красноярского края удалила тикток-аккаунт после жалоб родителей 16:03
Голливуд начал бойкотировать Джонни Деппа и его фильмы после дела о клевете 15:58
Россия снимет все ограничения на рейсы в Чехию, Доминикану и Южную Корею 15:55
Пользователи назвали самые неприятные вещи, которые узнали о своих партнерах с годами 15:40
Сергей Чернышов/Facebook Ученого из Сибири вызвали к следователю по особо важным делам из‑за поста об Александре Невском
Ученого из Сибири вызвали к следователю по особо важным делам из‑за поста об Александре Невском 15:13
Главреда Baza оштрафовали на 180 тыс. рублей за участие в митинге. Он заявляет, что освещал протесты 14:54
Суд назначил Кире Ярмыш 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу» 14:51
«Яндекс.Маркет» начал доставлять заказы на дачу за 1–3 часа 14:43
Google пригрозил отказом удалять запрещенный в России контент, если проиграет суд с «Царьградом» 14:12
Эчпочмак и бешбармак: «Кухня на районе» выпустила меню с блюдами из шести регионов России 13:39
Изображение на превью: Mitchell Luo/Unsplash Телеканал «Царьград» отказался от мировой с Google по делу об удалении ютьюб-канала
Телеканал «Царьград» отказался от мировой с Google по делу об удалении ютьюб-канала 13:32
Новая концепция и логотип: телеканал «2×2» перезапустился 13:13
Опрос: 16% российских компаний отстранили сотрудников от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19 12:57
Красноярск в третий раз стал городом с самым грязным воздухом в мире 12:13
Брюс Уиллис, читающий стихи из «Брата-2», оказался нейросетью. Это рекламный проект «Мегафона» 11:38
В России выявили 20 765 случаев COVID-19 за сутки. Умерли 806 человек 11:34
Отключить рекламу

Суд назначил Кире Ярмыш 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу»

Виктория Шанина
Сегодня в 14:51

Преображенский районный суд Москвы назначил пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу». Об этом сообщается в твиттер-аккаунте обвиняемой.

Киру Ярмыш признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Домашний арест отменен до вступления приговора в силу.

Изначально прокуратура запрашивала «назначить наказание по „санитарному делу“ в виде двух лет ограничения свободы и оставить ей домашний арест до момента вступления приговора в силу».

По версии следствия, посты оппозиционерки в соцсетях побудили людей выйти на акцию 23 января в поддержку Алексея Навального и тем самым нарушить антиковидные ограничения.

Дело было возбуждено 24 января. Ярмыш задержали в рамках него 30 января в спецприемнике за полчаса до окончания административного ареста (часть 2 статьи 20.2 КоАП) и после обыска арестовали.

Вместе с Ярмыш по делу проходят еще восемь человек, в том числе экс-юрист ФБК* Любовь Соболь, глава «Альянса врачей»** Анастасия Васильева, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и его брат Олег Навальный.

3 августа Любовь Соболь приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы по «санитарному делу». Прокурор просил для нее два года ограничения свободы.

6 августа соратник Навального Николай Ляскин получил год ограничения свободы из запрашиваемых двух лет, а брат оппозиционера Олег Навальный — 12 месяцев условного срока.

* ФБК включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признанных в России экстремистскими и запрещенными организациями.

** По решению Минюста «Альянс врачей» признан в России НКО, выполняющей функцию иноагента.

События недели на afisha.ru
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мюзикл
Аннетт
Мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр
триллер
Не дыши-2
Озверевший пенсионер с молотком наносит новый удар
триллер
Остров проклятых
Скорсезе в психбольнице
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Генпрокуратура РФ
Минюст РФ
Люди
Алексей Навальный
Любовь Соболь
Олег Навальный
Анастасия Васильева
Мария Алехина
Николай Ляскин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить