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Две трети убитых россиянок стали жертвами домашнего насилия. Это сравнимо с показателями Африки

Семён Гудошников
Сегодня в 18:21

Две трети женщин (65,8%), убитых в России с 2011 по 2019 год, стали жертвами домашнего насилия. Об этом говорится в исследовании Консорциума женских неправительственных организаций.

При помощи специального алгоритма правозащитники проанализировали более 80 тыс. приговоров, вынесенных с 2011 по 2019 год, — по статье 105 УК («Убийство»), части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности») и статье 107 УК («Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего душевного волнения»).

Оказалось, что из 18 547 убитых женщин, которые фигурируют в этих приговорах, 12 209 стали жертвами домашнего насилия. 81% из них погибли от рук партнера, оставшиеся 19% — от рук родственников. Чтобы оценить масштаб проблемы, Консорциум женских НПО приводит количество советских военнослужащих, погибших за 10 лет в Афганистане, — 14 427.

Согласно докладу ООН за 2018 год, в среднем по миру жертвами домашнего насилия стали 58% убитых женщин. Выше всего этот показатель в Африке (69%), ниже всего — в странах Европы (38%). При этом, как отмечают авторы исследования, Россия — абсолютный лидер по доле женщин, убитых партнерами (53%).

При исследовании правозащитники использовали «Алгоритм cвета» — нейросеть, обученную на текстах приговоров, которая способна выявлять в них факт домашнего насилия и устанавливать родственную связь между жертвой и преступником. По словам Консорциума женских НПО, случаи домашнего насилия она верно определяет в 84% случаев, а родственную связь — в 90%. Результаты исследования представлены с поправкой на точность.

Ранее, проанализировав приговоры за 2018 год, правозащитники установили, что в этот период 61% убийств женщин были совершены их партнерами или родственниками. Это не менее 5000 случаев, что в 20 раз превышает цифры из официальной статистики МВД, которое за 2018-й отчиталась лишь о 253 женщинах, погибших во время семейно-бытовых конфликтах.

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