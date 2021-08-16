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Россия снимет все ограничения на рейсы в Чехию, Доминикану и Южную Корею

Семён Гудошников
Сегодня в 15:55

Россия с 27 августа снимет все ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Чехию, Доминикану и Южную Корею. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Количество рейсов из Москвы на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх с 27 августа будет увеличено с 5 до 15 в неделю на каждом маршруте. С этой даты также возрастет число полетов из Москвы в Будапешт (с 4 до 7 в неделю) и в кипрские Ларнаку и Пафос (из Москвы до 7, из других российских городов — до 4 в неделю).

По 7 рейсов в неделю можно будет совершать из Москвы в Бишкек и Душанбе, по одному рейсу — из российских городов в столицы Киргизии и Таджикистана, а также в Худжанд и Куляб.

Россия уже объявляла о возобновлении авиасообщения с Чехией (в конце июля), Доминиканой (9 августа) и Южной Кореей (в сентябре прошлого года). Однако количество рейсов в эти страны было ограничено.

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