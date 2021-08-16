Google пригрозил отказом удалять запрещенный в России контент, если проиграет суд с «Царьградом»

Google перестанет удалять противоправный в России контент из поисковой выдачи, если суд удовлетворит иск «Царьграда» к американской компании. Судебная неустойка в размере 94 трлн рублей, которую выдвинул телеканал, влечет риски для возможности работать в стране. Об этом сообщает Forbes.

В пояснениях к апелляционной жалобе на решение суда Google добавил, что в случае победы «Царьграда» у России появятся «явные публично-правовые риски», подразумевая отказ от удаления запрещенного контента. Там же компания уточнила, что во второй половине 2020 года исключила 250 тыс. страниц и не проиндексировала еще 167 тыс. по требованию Роскомнадзора.

Представитель «Царьграда» Дмитрий Магоня считает, что Google предлагает суду сделку: компания продолжит исполнять закон, но при этом оставит страницу телеканала заблокированной.

В итоге заседание суда перенесли на 20 сентября из‑за новых документов, поступивших от Google, пишет ТАСС.

На суде 12 июля Google предложил «Царьграду» мирно урегулировать конфликт и отложить разбирательство, которое суд перенес на 16 августа. К этому дню «Царьград» отказался от мирового соглашения, заявив, что Google тратил время на «бесплодные попытки оформить какие‑то документы».

В июле 2020 года YouTube заблокировал аккаунт российского консервативного телеканала «Царьград» без возможности восстановления за «нарушение экспортного законодательства». По данным Google, владелец канала Константин Малофеев находится в санкционных списках США.

По словам руководства «Царьграда», компании Google предлагали исполнить решение суда о разблокировке ютьюб-канала или выплате штрафа, не дожидаясь, когда оно вступит в силу.

Деньги, который Google должен будет выплатить телеканалу в случае проигрыша в суде, пойдут на создание российской альтернативы YouTube.