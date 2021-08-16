перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Новая концепция и логотип: телеканал «2×2» перезапустился 13:13
Опрос: 16% российских компаний отстранили от работы сотрудников за отказ вакцинироваться от COVID-19 12:57
Красноярск в третий раз стал городом с самым грязным воздухом в мире 12:13
Брюс Уиллис, читающий стихи из «Брата-2», оказался нейросетью. Это рекламный проект «Мегафона» 11:38
В России выявили 20 765 случаев COVID-19 за сутки. Умерли 806 человек 11:34
Бренд Detailia выпустил коллекцию значков, посвященных архитектуре Петербурга
Бренд Detailia выпустил коллекцию значков, посвященных архитектуре Петербурга 10:43
Покрас Лампас продал пункт манифеста каллиграфутуризма за рекордные 2,5 млн рублей 10:09
ГИБДД стала использовать беспилотные дроны для выявления нарушений ПДД в 17 регионах России 10:01
Над столицей Афганистана повесили флаг талибов. Более 60 стран обещают обеспечить выезд иностранцев 9:12
Умер футболист Герд Мюллер — чемпион мира и один из лучших бомбардиров в истории Германии Вчера в 20:54
Афганистан под контролем талибов, новые проблемы с релизом «Donda» и другие новости дня
Вчера в 19:44 дайджест
Суд заблокировал один из сайтов «Глаза Бога». В сервисе сказали, что это не скажется на его работе Вчера в 19:40
Из‑за землетрясения в Гаити погибли больше 700 человек Вчера в 18:14
СМИ: президент Афганистана подал в отставку и бежал из страны Вчера в 17:11
Восстановленный горнолыжный кластер на Воробьевых горах откроют в начале 2022 года Вчера в 16:50
therealmikedean/Instagram Звукорежиссер Канье Уэста отказался работать над «Donda» из‑за «токсичной» атмосферы
Звукорежиссер Канье Уэста отказался работать над «Donda» из‑за «токсичной» атмосферы Вчера в 16:21
Российские банки пожаловались на дефицит монет. Больше всего не хватает копеек Вчера в 15:42
В Перми футбольный клуб для детей с синдромом Дауна под угрозой закрытия из‑за проблем с площадкой Вчера в 14:56
За полтора месяца работы парка в арт-усадьбе «Веретьево» украли 15% книг Вчера в 14:35
«Талибан»* заявил о взятии под контроль всей территории Афганистана Вчера в 13:40
Отключить рекламу

Красноярск в третий раз стал городом с самым грязным воздухом в мире

Виктория Шанина
Сегодня в 12:13

В Красноярске зафиксировали самый высокий уровень загрязнения атмосферы в мире. Российский город возглавил этот рейтинг в третий раз, пишут «Известия» со ссылкой на сервис IQAir.

Индекс качества воздуха в Красноярске достиг показателя в 427 единиц. Тройку замыкают Кабул (Афганистан) и Колката (Индия) с уровнем загрязнения 152 и 122 соответственно. Меньше всего загрязнений обнаружили в Сиэтле (США), Праге (Чехия), Портленде (США), Мельбурне (Австралия) и Вроцлаве (Польша).

По информации портала «Нефть и капитал», Красноярск стал городом с самым грязным воздухом в мире еще в августе 2020 года. В июле 2021 года столица Красноярского края вновь заняла первую строчку рейтинга.

В апреле 2020 года самым грязным городом стал Киев. Дым от лесных пожаров в Чернобыле дошел до столицы Украины, из‑за чего индекс качества воздуха вместо киевской нормы в 50–60 единиц показывал 380–450 в разных районах города.

События недели на afisha.ru
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мюзикл
Аннетт
Мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр
триллер
Не дыши-2
Озверевший пенсионер с молотком наносит новый удар
триллер
Остров проклятых
Скорсезе в психбольнице
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
газета "Известия"
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить