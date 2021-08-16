Красноярск в третий раз стал городом с самым грязным воздухом в мире

В Красноярске зафиксировали самый высокий уровень загрязнения атмосферы в мире. Российский город возглавил этот рейтинг в третий раз, пишут «Известия» со ссылкой на сервис IQAir.

Индекс качества воздуха в Красноярске достиг показателя в 427 единиц. Тройку замыкают Кабул (Афганистан) и Колката (Индия) с уровнем загрязнения 152 и 122 соответственно. Меньше всего загрязнений обнаружили в Сиэтле (США), Праге (Чехия), Портленде (США), Мельбурне (Австралия) и Вроцлаве (Польша).

По информации портала «Нефть и капитал», Красноярск стал городом с самым грязным воздухом в мире еще в августе 2020 года. В июле 2021 года столица Красноярского края вновь заняла первую строчку рейтинга.

В апреле 2020 года самым грязным городом стал Киев. Дым от лесных пожаров в Чернобыле дошел до столицы Украины, из‑за чего индекс качества воздуха вместо киевской нормы в 50–60 единиц показывал 380–450 в разных районах города.