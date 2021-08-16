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Над столицей Афганистана повесили флаг талибов. Более 60 стран обещают обеспечить выезд иностранцев

Виктория Шанина
Сегодня в 9:12

Более 60 стран, включая Францию, Германию, Украину, Италию и Великобританию, написали совместное заявление с призывом помочь желающим покинуть Афганистан. Документ распространил Госдеп США, сообщает РИА «Новости».

«Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, мы работаем над ее обеспечением и призываем все стороны уважать и создавать условия для безопасного, упорядоченного выезда иностранцев и желающих покинуть страну афганцев», — сообщается в тексте.

В заявлении также говорится о необходимости держать открытыми дороги, аэропорты и пункты пересечения границы. Подписанты призывают «поддерживать спокойную ситуацию».

На данный момент в аэропорту Кабула люди толпами бегут к терминалам в надежде улететь, из‑за интенсивности полетов там происходит хаос. По информации AFP, американские военные стреляли в воздух, когда люди начали массово выходить на взлетно-посадочную полосу.

В ночь с 15 на 16 августа представители радикального движения «Талибан»* подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле и объявили о завершении войны в Афганистане. «Мы покончили с этой войной, которая разгорелась в нашей стране 20 лет назад», — сказал официальный представитель «Талибана» Мухаммед Наим.

Наим также заявил, что жителям Афганистана и иностранным дипломатам ничего не угрожает. По его словам, талибы готовы к диалогу со всеми афганскими деятелями и гарантируют им необходимую защиту.

Ранее, 15 августа, радикальное движение «Талибан»* заявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Столица страны пала без боя, правительство Афганистана согласилось мирно отдать власть.

Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и улетел в Таджикистан. Он объяснил свое отступление желанием не допустить кровопролития.

Многие страны, включая США, Великобританию, Германию, Чехию, Норвегию и Данию, эвакуируют из Афганистана своих дипломатов и закрывают посольства. Россия вывозить дипмиссию не планирует, по словам директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова, талибы гарантировали сотрудникам посольства безопасность.

«Талибан» пошел в наступление сразу в нескольких районах Афганистана в апреле — после начала вывода войск США и НАТО из страны. Завершить его планировали к концу августа. Американские войска находились на территории страны около 20 лет.

* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена.

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