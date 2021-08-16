перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Минторг США может лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой 17:00
Дэнни ДеВито напишет комикс про Пингвина 16:55
Артем Дзюба не попал в национальную сборную на первые матчи под руководством Карпина 16:34
Прятки в особняке в новом клипе «Мумий Тролля» и Filatov & Karas
Прятки в особняке в новом клипе «Мумий Тролля» и Filatov & Karas 16:08
Учительница из Красноярского края удалила тикток-аккаунт после жалоб родителей 16:03
Голливуд начал бойкотировать Джонни Деппа и его фильмы после дела о клевете 15:58
Россия снимет все ограничения на рейсы в Чехию, Доминикану и Южную Корею 15:55
Пользователи назвали самые неприятные вещи, которые узнали о своих партнерах с годами 15:40
Сергей Чернышов/Facebook Ученого из Сибири вызвали к следователю по особо важным делам из‑за поста об Александре Невском
Ученого из Сибири вызвали к следователю по особо важным делам из‑за поста об Александре Невском 15:13
Главреда Baza оштрафовали на 180 тыс. рублей за участие в митинге. Он заявляет, что освещал протесты 14:54
Суд назначил Кире Ярмыш 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу» 14:51
«Яндекс.Маркет» начал доставлять заказы на дачу за 1–3 часа 14:43
Google пригрозил отказом удалять запрещенный в России контент, если проиграет суд с «Царьградом» 14:12
Эчпочмак и бешбармак: «Кухня на районе» выпустила меню с блюдами из шести регионов России 13:39
Изображение на превью: Mitchell Luo/Unsplash Телеканал «Царьград» отказался от мировой с Google по делу об удалении ютьюб-канала
Телеканал «Царьград» отказался от мировой с Google по делу об удалении ютьюб-канала 13:32
Новая концепция и логотип: телеканал «2×2» перезапустился 13:13
Опрос: 16% российских компаний отстранили сотрудников от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19 12:57
Красноярск в третий раз стал городом с самым грязным воздухом в мире 12:13
Брюс Уиллис, читающий стихи из «Брата-2», оказался нейросетью. Это рекламный проект «Мегафона» 11:38
В России выявили 20 765 случаев COVID-19 за сутки. Умерли 806 человек 11:34
Отключить рекламу

Телеканал «Царьград» отказался от мировой с Google по делу об удалении ютьюб-канала

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:32

Телеканал «Царьград» отказался от мирового соглашения с компанией Google по делу об удалении ютьюб-канала из‑за санкций. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если компания Google по-прежнему хочет работать в России, придется либо исполнить законы нашей страны и разблокировать канал „Царьград-ТВ“, либо заплатить гигантский штраф. „Царьград“ согласен на любой вариант», — сказано в заявлении телеканала.

В июле 2020 года YouTube заблокировал аккаунт российского консервативного телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства». По данным Google, владелец канала Константин Малофеев находится в санкционных списках США.

В мае 2021 года стало известно, что, согласно решению Арбитражного суда Москвы, Google должен разблокировать аккаунт «Царьграда» до 20 мая или подать в этот срок апелляцию. Если компания не выполнит требование, с нее начнут взимать прогрессивную судебную неустойку в пользу канала. Сначала она составит 100 тыс. рублей за весь срок неисполнения решения суда. При этом каждую неделю сумма будет удваиваться, и через семь месяцев размер неустойки дойдет до 94 трлн рублей.

12 июля Апелляционный арбитражный суд удовлетворил ходатайство представителя Google, который попросил перенести судебное заседание на 16 августа для заключения мирового соглашения с телеканалом.

По словам руководства «Царьграда», компании Google предлагали исполнить решение суда о разблокировке ютьюб-канала или выплате штрафа, не дожидаясь, когда оно вступит в силу.

«Но переговоры под надуманными предлогами со стороны юристов интернет-гиганта затягивались. Представители Google вместо конструктивного разговора постоянно выдвигали разного рода переговорные условия, которые якобы могли позволить перейти к решению сути вопроса. В итоге создалось ощущение, что Google специально затягивает любой переговорный процесс и волокитит», — отмечено в сообщении.

По словам учредителя телеканала Константина Малофеева, все деньги, заплаченные Google в качестве неустойки, пойдут на создание российской альтернативы YouTube.

События недели на afisha.ru
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мюзикл
Аннетт
Мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр
триллер
Не дыши-2
Озверевший пенсионер с молотком наносит новый удар
триллер
Остров проклятых
Скорсезе в психбольнице
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Google
Царьград ТВ
Люди
Константин Малофеев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить