Телеканал «Царьград» отказался от мировой с Google по делу об удалении ютьюб-канала

Телеканал «Царьград» отказался от мирового соглашения с компанией Google по делу об удалении ютьюб-канала из‑за санкций. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если компания Google по-прежнему хочет работать в России, придется либо исполнить законы нашей страны и разблокировать канал „Царьград-ТВ“, либо заплатить гигантский штраф. „Царьград“ согласен на любой вариант», — сказано в заявлении телеканала.

В июле 2020 года YouTube заблокировал аккаунт российского консервативного телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства». По данным Google, владелец канала Константин Малофеев находится в санкционных списках США.

В мае 2021 года стало известно, что, согласно решению Арбитражного суда Москвы, Google должен разблокировать аккаунт «Царьграда» до 20 мая или подать в этот срок апелляцию. Если компания не выполнит требование, с нее начнут взимать прогрессивную судебную неустойку в пользу канала. Сначала она составит 100 тыс. рублей за весь срок неисполнения решения суда. При этом каждую неделю сумма будет удваиваться, и через семь месяцев размер неустойки дойдет до 94 трлн рублей.

12 июля Апелляционный арбитражный суд удовлетворил ходатайство представителя Google, который попросил перенести судебное заседание на 16 августа для заключения мирового соглашения с телеканалом.

По словам руководства «Царьграда», компании Google предлагали исполнить решение суда о разблокировке ютьюб-канала или выплате штрафа, не дожидаясь, когда оно вступит в силу.

«Но переговоры под надуманными предлогами со стороны юристов интернет-гиганта затягивались. Представители Google вместо конструктивного разговора постоянно выдвигали разного рода переговорные условия, которые якобы могли позволить перейти к решению сути вопроса. В итоге создалось ощущение, что Google специально затягивает любой переговорный процесс и волокитит», — отмечено в сообщении.

По словам учредителя телеканала Константина Малофеева, все деньги, заплаченные Google в качестве неустойки, пойдут на создание российской альтернативы YouTube.