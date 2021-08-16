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Ученого из Сибири вызвали к следователю по особо важным делам из‑за поста об Александре Невском

Семён Гудошников
Сегодня в 15:13

Ученого и преподавателя из Новосибирска Сергея Чернышова вызвали к следователю по особо важным делам из‑за поста про Александра Невского. Об этом он написал в своем фейсбуке.

«До прошлой недели я совершенно искренне думал, что если ты не занимаешься политикой и не трогаешь нашу одну из последних скреп — ВОВ, то в общем ты никому и не интересен. Но нет, налицо — охранительное стремление к всеядности и всеохватности, что осознавать довольно прискорбно. Равно как и то, что нас вынуждают рассуждать об истории в терминах „оскорбление“, „неуважение“, „унижение“, — но в истории нет таких терминов, и я, естественно, бесконечно далек от их применения. В общем, в интересные времена живем, разговариваем со следователями о Невском и Батые», — заявил преподаватель.

Чернышов — директор Новосибирского городского открытого колледжа и старший научный сотрудник лаборатории социально-антропологических исследований Томского государственного университета.

Пост, который привлек внимание следователя, был написан Чернышовым в фейсбуке 11 июня. В нем ученый прокомментировал идею переименовать площадь Свердлова в Новосибирске в площадь Невского.

Чернышов назвал Свердлова «классическим бандитом, на революционной волне случайно попавшим в верховную власть», а Невского — «классическим коллаборационистом, который продался завоевателям за статус». Автор поста заявил, что образ и того и другого — плод «фантазий пропагандистов советской эпохи».

В комментарии ТВ2 преподаватель пояснил, что не называл Александра Невского негодяем и не говорил, что «у нас неправильные защитники Отечества». Чернышов сослался на кейс новосибирского краеведа Александра Позднякова, которого вызывали в СКР из‑за колонки с критикой того, во что превратилось празднование Дня Победы. Тогда лингвистическая экспертиза не выявила нарушений в материале ученого, и на него не стали заводить уголовное дело.

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