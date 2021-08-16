Прятки в особняке в новом клипе «Мумий Тролля» и Filatov & Karas

В ролике Илья Лагутенко сидит на кровати в шикарном особняке, и кажется, что он там один. Однако неожиданно появляются люди, которые умело замаскировались под бытовые предметы, например занавески, люстры, диваны и кресла.

Filatov & Karas и «Мумий Тролль» презентовали клип на песню «Amore Море, Goodbye».

Помимо музыкантов, в ролике снялось несколько профессиональных танцоров, в том числе участница «Танцев» на ТНТ Лера Зубрилова.

Видео срежиссировала выпускница Московской школы нового кино — 21-летняя Нина Моисеева. В 2019 году ее фильм «Эвридика» получил приз Международного фестиваля короткометражного кино как лучший студенческий короткий метр.

Производством занималась кинокомпания Red Pepper Film, которая уже ранее работала с «Мумий Троллем» над клипом «Космические силы». В нем Юрий Колокольников исполнил роль инопланетянина, который спасает планету от загрязнения.