Главреда Baza оштрафовали на 180 тыс. рублей за участие в митинге. Он заявляет, что освещал протесты

Могутин рассказал , что в деле — «невероятное количество нарушений», например указан его адрес 12-летней давности. По его словам, в документах заявляется, что его вызывали на допросы и заседания суда, хотя ничего из этого не было.

Савеловский суд Москвы оштрафовал главного редактора Baza Никиту Могутина на 180 тыс. рублей за «участие в несанкционированном мероприятии». Журналист настаивает, что 21 апреля он освещал митинг в поддержку Алексея Навального . Об этом сообщает издание в телеграм-канале.

Вообразите фантасмагорию — кто‑то из этих молодцов перестарался и составил фейковый листочек о вызове меня на опрос на 27 мая, на который я, естественно, не явился, так как не знал о нем. А не знал я о нем, так как именно 27 мая я был в суде, где должны были рассматривать мое дело. На который они же меня сами и отправили!

На заседание судья не вызвала свидетелей, способных доказать, что Могутин работал на митинге как журналист, и полицейских, фигурирующих в материалах дела.

Адвокат главреда издания Алексей Михальчик заявил, что они будут обжаловать решение суда, потому что в деле есть много нарушений.

Могутина задержали ночью 23 мая без объяснения причин. Позже выяснилось, что его обвиняют в участии в несогласованной акции 21 апреля.

Могутин действительно присутствовал на митинге, но в качестве сотрудника СМИ. Baza утверждает, что издание подало все необходимые документы на освещение протестов заранее, а по итогу освещения событий вышел ролик.