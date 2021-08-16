Главреда Baza оштрафовали на 180 тыс. рублей за участие в митинге. Он заявляет, что освещал протесты

Савеловский суд Москвы оштрафовал главного редактора Baza Никиту Могутина на 180 тыс. рублей за «участие в несанкционированном мероприятии». Журналист настаивает, что 21 апреля он освещал митинг в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает издание в телеграм-канале.
Могутин рассказал, что в деле — «невероятное количество нарушений», например указан его адрес 12-летней давности. По его словам, в документах заявляется, что его вызывали на допросы и заседания суда, хотя ничего из этого не было.
На заседание судья не вызвала свидетелей, способных доказать, что Могутин работал на митинге как журналист, и полицейских, фигурирующих в материалах дела.
Адвокат главреда издания Алексей Михальчик заявил, что они будут обжаловать решение суда, потому что в деле есть много нарушений.
Могутина задержали ночью 23 мая без объяснения причин. Позже выяснилось, что его обвиняют в участии в несогласованной акции 21 апреля.
Могутин действительно присутствовал на митинге, но в качестве сотрудника СМИ. Baza утверждает, что издание подало все необходимые документы на освещение протестов заранее, а по итогу освещения событий вышел ролик.