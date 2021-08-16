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Театр Российской армии представит спектакль про Ильназа Галявиева. Его сравнивают с Раскольниковым

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:33

В Театре Российской армии подготовили эскиз спектакля под названием «Преступление и наказание (Раскольников/Галявиев)», приуроченного к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. Запись появилась в инстаграме театра.

Замдиректора по развитию театра Милена Авимская рассказала телеграм-каналу Cultras, что в постановке автор сравнивает образ мысли Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, и главного героя «Преступления и наказания» Родиона Раскольникова. «Он находит параллели в их отношении к матери, к людям, похожесть мыслей сегодняшнего антигероя из Казани и Раскольникова», — объяснила она.

Эскиз спектакля в современной интерпретации по мотивам романа Достоевского представили 14 августа. Режиссер постановки Александр Плотников заявил изданию «Ревизор», что сравнением с Галявиевым он хочет «дегероизировать Раскольникова». «Когда убили шесть миллионов евреев — важно, а когда одну старуха — ничего, можно и про Бога поговорить?» — добавил он.

«Преступление и наказание (Раскольников/Галявиев)» поставили в рамках мастерской молодой режиссуры «Достоевский рядом». Организаторы хотят донести до зрителей, что творчество писателя, «его тексты и идеология сегодня актуальны».

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, проник в казанскую школу № 175, которую он окончил несколько лет назад. Он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек — семь учеников, одна учительница и одна работница школы. Еще более двадцати человек пострадали.

Нападавшего задержали живым. СК завел уголовное дело о массовом убийстве. Там также утверждали, что Галявиеву диагностировали заболевание головного мозга, но на учете у психиатра и нарколога он не состоял.

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