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Покрас Лампас продал пункт манифеста каллиграфутуризма за рекордные 2,5 млн рублей

Виктория Шанина
Сегодня в 10:09

Десятый пункт манифеста каллиграфутуризма Покраса Лампаса на NFT-маркетплейсе криптобиржи Binance ушел за 2,46 млн рублей. Произведение стало самой дорогой работой художника-каллиграфа, об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Финальной ставкой на криптоаукционе стали 80 BNB (монета от Binance). На момент публикации поста Покраса сумма вырученных средств оценивалась в 2,3 млн рублей, но затем курс монеты вырос.

© Скриншот с сайта binance.com

Новый владелец NFT получил текстовый вариант десятого пункта манифеста, аудио с голосом Покраса, зачитывающим его на английском языке, и видео, основанное на фрагментах полотен художника.

«Традиции диктуют правила формирования букв и их чтения. Это формирование было разрушено. Эти правила были уничтожены. Эти ограничения сняты», — гласит описание лота на сайте Binance.

Работы художника появились на аукционе 24 июня — в первую неделю запуска маркетплейса. Покрас создал десять произведений диджитал-арта специально для платформы, а представили их в рамках кампании 100 creators, к которой присоединилась сотня диджитал-художников со всего мира.

«Наши предки закапывали в землю капсулы времени с письмами в будущее, нам же доступен цифровой код, который сохранит наши идеи в вечности и станет фундаментом построения новой культуры, искусства и экономики», — сказал художник.

Каллиграфутуризм — новое направление в искусстве, которое изобрел Покрас Лампас. Оно основано на смешении разных культур и стилей, отсылок к прошлому и будущему. К примеру, художник рисует кириллические символы в стиле арабской вязи, а арабскую букву может написать по-европейски. По мнению Лампаса, в будущем подобная передача смыслов от одной культуры к другой при помощи искусства поможет им быстрее находить общий язык.

Покрас Лампас уже не в первый раз участвует в криптоаукционах. Фотографию своей работы на Чиркейской ГЭС он продал в виде NFT за 28,8 тыс. долларов (2,1 млн рублей).

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