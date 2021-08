Энджел Олсен записала кавер на песню Билли Айдола «Eyes Without a Face»

Ранее Олсен уже представила свои каверы на песни «Gloria», «If You Leave», «Safety Dance» и «Forever Young». Их выпустили в 1980-е соответственно Лаура Брэниган, Orchestral Manoeuvres in the Dark, Men Without Hats и Alphaville.

В апреле Олсен представила оркестровую версию трека «Alive and Dying (Waving, Smiling)» с альбома «Whole New Mess» и совершила каминг-аут: певица призналась, что состоит в отношениях с девушкой — сценаристкой Адель Тибодо.