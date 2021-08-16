Энджел Олсен записала кавер на песню Билли Айдола «Eyes Without a Face»

Американская певица Энджел Олсен записала свою версию песни Билли Айдола «Eyes Without a Face». Она войдет в альбом «Aisles», который артистка выпустит 20 августа — он будет полностью состоять из каверов хитов 1980-х годов.

В записи нового трека Олсен помог Адам МакДэниел. В нем артистка отходит от своего привычного звучания и обращается к ретростилистике. «Я просто хотела немного повеселиться и быть немного более спонтанной», — рассказывала певица о своей работе.