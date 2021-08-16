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Энджел Олсен записала кавер на песню Билли Айдола «Eyes Without a Face»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:14

Американская певица Энджел Олсен записала свою версию песни Билли Айдола «Eyes Without a Face». Она войдет в альбом «Aisles», который артистка выпустит 20 августа — он будет полностью состоять из каверов хитов 1980-х годов.

В записи нового трека Олсен помог Адам МакДэниел. В нем артистка отходит от своего привычного звучания и обращается к ретростилистике. «Я просто хотела немного повеселиться и быть немного более спонтанной», — рассказывала певица о своей работе.

Ранее Олсен уже представила свои каверы на песни «Gloria», «If You Leave», «Safety Dance» и «Forever Young». Их выпустили в 1980-е соответственно Лаура Брэниган, Orchestral Manoeuvres in the Dark, Men Without Hats и Alphaville.

В апреле Олсен представила оркестровую версию трека «Alive and Dying (Waving, Smiling)» с альбома «Whole New Mess» и совершила каминг-аут: певица призналась, что состоит в отношениях с девушкой — сценаристкой Адель Тибодо.

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