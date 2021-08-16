Голливуд начал бойкотировать Джонни Деппа и его фильмы после дела о клевете

Джонни Депп дал изданию The Sunday Times интервью — первое после проигрыша дела о клевете. Актер рассказал, что Голливуд его бойкотирует.

По словам актера, крупные кинокомпании начали бесконечно откладывать дату выхода биографического фильма «Великий», в котором Депп сыграл главную роль.

Тем самым Джонни Депп подтвердил слова режиссера картины Эндрю Левитаса, который в июле направил в MGM открытое письмо, заявив, что студия и другие компании «похоронили его фильм из‑за репутационного скандала вокруг Джонни Деппа».

Премьера «Великого» состоялась на Берлинском международном кинофестивале 21 февраля 2020 года, однако в широкий прокат так и не вышла. По заявлению студии, дело в коронавирусных ограничениях, и лента находится в графике будущих релизов. Однако дату премьеры в MGM так и не сообщили.

«Мы изучили аудиторию и пообещали, что не будем спекулировать, что фильм будет уважительным. Я считаю, что мы выполнили свою часть сделки, но те, кто принимает решение, должны не забывать и о своих обещаниях, — сказал Депп.

По словам Джонни Деппа, этот байопик заслуживает, чтобы его смотрели вне зависимости от личных проблем актера. Картина посвящена фотографу Юджину Смиту и экологической катастрофе на берегу моря в японском городке Минамата.

Актер добавил: «Есть фильмы, которые трогают людей. Это касается «Великого» и людей, которые пережили нечто похожее. И за что Голливуд бойкотирует меня? Неужели я единственный человек, актер, попавший в неприятную и запутанную ситуацию за последние несколько лет?»

Судебные тяжбы Джонни Деппа начались после развода с Эмбер Херд. Их брак длился 15 месяцев, пока девушка не предъявила ему обвинения в насилии и не подала на развод в мае 2016 года. По итогам процесса актеру пришлось заплатить ей 7 млн долларов.

Таблоид The Sun опубликовал статью, в которой назвал Деппа «убийцей жен» и обвинил в насилии в отношении Херд. Актер подал на издание иск за клевету, однако проиграл это дело. Сама актриса выступала в качестве свидетеля.

После провала в суде Джонни Деппа попросили отказаться от роли Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей».