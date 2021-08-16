перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Госуслуги» разослали предупреждение об опасности вейпа и болезни EVALI 20:43
Бойкот Джонни Деппа, спектакль про Ильназа Галявиева и другие новости дня
20:38 дайджест
Лил Уэйн рассказал о попытке самоубийства в подростковом возрасте 20:06
В Перми взорвался электросамокат и разрушил стену в квартире. Владелец попал в реанимацию 19:53
На «Хлебозаводе» пройдет открытый показ фильма «33 слова о дизайне» и круглый стол
На «Хлебозаводе» пройдет открытый показ фильма «33 слова о дизайне» и круглый стол 19:18
Басист Саймон Гэллап ушел из группы The Cure. Он был ее частью 40 лет 18:54
Британский студент застрял в Кабуле после захвата власти талибами. В Афганистане он был на каникулах 18:45
Театр Российской армии представит спектакль про Ильназа Галявиева. Его сравнивают с Раскольниковым 18:33
Две трети убитых россиянок стали жертвами домашнего насилия. Это сравнимо с показателями Африки 18:21
Энджел Олсен записала кавер на песню Билли Айдола «Eyes Without a Face» 18:14
Бежавший президент Афганистана вывез из страны крупную сумму денег наличными
Бежавший президент Афганистана вывез из страны крупную сумму денег наличными 17:38
В Германии начали переделывать внедорожники Lada Niva в электромобили 17:25
Минторг США может лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой 17:00
Дэнни ДеВито напишет комикс про Пингвина 16:55
Артем Дзюба не попал в национальную сборную на первые матчи под руководством Карпина 16:34
Прятки в особняке в новом клипе «Мумий Тролля» и Filatov & Karas
Прятки в особняке в новом клипе «Мумий Тролля» и Filatov & Karas 16:08
Учительница из Красноярского края удалила тикток-аккаунт после жалоб родителей 16:03
Голливуд начал бойкотировать Джонни Деппа и его фильмы после дела о клевете 15:58
Россия снимет все ограничения на рейсы в Чехию, Доминикану и Южную Корею 15:55
Пользователи назвали самые неприятные вещи, которые узнали о своих партнерах с годами 15:40
Отключить рекламу

Британский студент застрял в Кабуле после захвата власти талибами. В Афганистане он был на каникулах

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:45

Британский студент-физик Майлс Раутледж поехал на каникулы в Афганистан незадолго до захвата страны талибами и теперь не может вернуться домой. Он говорит, что посольство Великобритании бросило его и ему ничего не остается, кроме как ждать помощи и быть «готовым к смерти».

Раутледж прилетел в Кабул 13 августа и хотел пробыть в стране всего несколько дней. По словам студента, ему нравится исследовать «худшие места в мире», поэтому для путешествия он выбрал именно Афганистан. Он запросил в Google «самые опасные страны для туризма», и одной из первых в списке было это государство.

Подписчики Раутледжа на 4chan, где он рассказал о своем приключении, сначала не поверили, что тот действительно находится в Кабуле. Чтобы подтвердить это, он выложил фото афганской розетки и документов, подтверждающих даты поездки.

В разговоре с The Times британец рассказал, что любит рисковать, поэтому отправился в страну с неспокойной обстановкой. Раутледж отметил, что пляжный отдых — не его тема, к тому же в ближайшие годы он может стать семейным человеком, а значит, не будет возможности заниматься чем‑то безрассудным.

Студент не думал, что афганское правительство уйдет в отставку так скоро, поэтому купил невозвратные билеты. «Я смотрел ролики на ютьюбе о том, как люди туда едут. Думал, что худшее, что со мной произойдет, — это пищевое отравление», — рассказал он The Spectator. А когда боевики подошли вплотную к Кабулу, Раутледж надел бурку и пошел в посольство Великобритании, но оно оказалось закрыто. После этого он направился в международный аэропорт Кабула, чтобы улететь домой, но все рейсы уже отменили.

«Нет вылетов из Кабула, я застрял в Афганистане. Небольшая неприятность», — написал студент на 4chan.

В настоящее время Раутледж находится в убежище ООН, где его жизни ничто не угрожает. Во время стрима на Twitch британец рассказал, что пока останется там и будет ждать помощи со стороны Великобритании. При этом он выглядел спокойным, много смеялся и шутил.

© Miles Routledge/Twitch
Может быть, меня эвакуируют сегодня, может, завтра, может, через месяц. В любом случае у меня есть еда, телефон, зарядка, все хорошо. Раньше я был бездомным на улицах Бирмингема — это хуже, чем Афганистан.
Майлс Раутледж
Студент

В интервью The Spectator парень поделился, что остался непоколебим только благодаря католической вере. «Я был полностью готов к смерти, я принял ее. Эта поездка была божьим испытанием. Я очень религиозен, поэтому верю, что обо мне позаботятся», — отметил Раутледж.

Студент также рассказал, что подделал сертификат, чтобы получить банковскую карту с надписью «Лорд Майлс Раутледж». Эту карту он планирует показать талибам, если его похитят, чтобы убедить их в том, что он настоящий британский лорд. «Будем надеяться, что до этой стадии дело не дойдет», — отметил он.

События недели на afisha.ru
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мюзикл
Аннетт
Мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр
триллер
Не дыши-2
Озверевший пенсионер с молотком наносит новый удар
триллер
Остров проклятых
Скорсезе в психбольнице
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Газета The Times
ООН
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить