Британский студент застрял в Кабуле после захвата власти талибами. В Афганистане он был на каникулах

Британский студент-физик Майлс Раутледж поехал на каникулы в Афганистан незадолго до захвата страны талибами и теперь не может вернуться домой. Он говорит, что посольство Великобритании бросило его и ему ничего не остается, кроме как ждать помощи и быть «готовым к смерти». Раутледж прилетел в Кабул 13 августа и хотел пробыть в стране всего несколько дней. По словам студента, ему нравится исследовать «худшие места в мире», поэтому для путешествия он выбрал именно Афганистан. Он запросил в Google «самые опасные страны для туризма», и одной из первых в списке было это государство.

Подписчики Раутледжа на 4chan, где он рассказал о своем приключении, сначала не поверили, что тот действительно находится в Кабуле. Чтобы подтвердить это, он выложил фото афганской розетки и документов, подтверждающих даты поездки. В разговоре с The Times британец рассказал, что любит рисковать, поэтому отправился в страну с неспокойной обстановкой. Раутледж отметил, что пляжный отдых — не его тема, к тому же в ближайшие годы он может стать семейным человеком, а значит, не будет возможности заниматься чем‑то безрассудным.

Студент не думал, что афганское правительство уйдет в отставку так скоро, поэтому купил невозвратные билеты. «Я смотрел ролики на ютьюбе о том, как люди туда едут. Думал, что худшее, что со мной произойдет, — это пищевое отравление», — рассказал он The Spectator. А когда боевики подошли вплотную к Кабулу, Раутледж надел бурку и пошел в посольство Великобритании, но оно оказалось закрыто. После этого он направился в международный аэропорт Кабула, чтобы улететь домой, но все рейсы уже отменили. «Нет вылетов из Кабула, я застрял в Афганистане. Небольшая неприятность», — написал студент на 4chan.

В настоящее время Раутледж находится в убежище ООН, где его жизни ничто не угрожает. Во время стрима на Twitch британец рассказал, что пока останется там и будет ждать помощи со стороны Великобритании. При этом он выглядел спокойным, много смеялся и шутил.

© Miles Routledge/Twitch

Может быть, меня эвакуируют сегодня, может, завтра, может, через месяц. В любом случае у меня есть еда, телефон, зарядка, все хорошо. Раньше я был бездомным на улицах Бирмингема — это хуже, чем Афганистан.

Майлс Раутледж Студент