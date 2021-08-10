Блогера Юрия Хованского внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Вместе с ним туда включили ФБК и ФЗПГ (признаны в России иноагентами и экстремистами).

Против соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова возбудили еще одно уголовное дело. Оно связано со сбором пожертвований для структур оппозиционера.

Лионель Месси переходит в «ПСЖ» — теперь официально. СМИ пишут, что аргентинский футболист будет получать по 35 млн евро за сезон.

Жертва секс-преступлений Джеффри Эпштейна обвинила британского принца Эндрю в изнасиловании. Она заявила, что, когда ей было 17 лет, американский финансист заставил ее заняться сексом с сыном Елизаветы II.

Камчатский депутат-единорос Игорь Редькин признался, что убил местного жителя, приняв его за медведя. По данным СМИ, мундеп «в состоянии сильнейшего алкогольного срыва» ездил на вездеходе и стрелял из карабина.

Роскомнадзор заблокировал интервью 1998 года лидера «Гражданской обороны» Егора Летова. В нем рокер рассказал о своем опыте приема ЛСД.

Оплачивать поездки лицом можно будет не только в московском метро, но и в автобусах. Опцию добавят в приложение «Московский транспорт», куда нужно будет загрузить свое фото.

Друзья феминистки Татьяны Никоновой запустили в память о ней проект «Секспросвет 18+». Его цель — «снять табу с этой темы и нести сексуальное просвещение в массы».

Фестиваль Chess & Jazz перенесли на следующее лето. Организаторам не разрешили провести ивент, несмотря на заявленный COVID-free-формат.

Продюсеры «Паразитов» и «Интерстеллара» снимут фильм о кей-поп-культуре. Он выйдет в 2023 году и расскажет о бойз-бенде, застрявшем в Техасе перед грандиозным концертом в Нью-Йорке.

В сентябре в российский прокат выйдет фильм о самом масштабном концерте Oasis. А пока смотрите его трейлер.

Кэтрин Зита-Джонс исполнит роль Мортиши Аддамс в сериале Тима Бертона «Уэнсдей». Шоу расскажет о взрослении девочки-подростка из знаменитого семейства Аддамс.

Скейтбордист Бэм Марджера подал в суд на Paramount и MTV Networks, которые вырезали его из фильма «Чудаки навсегда». Он хочет денежной компенсации и запрета на показ картины.

Jungle опубликовали очередной клип в преддверии релиза альбома, а IOWA вместе с артисткой лейбла Скриптонита Tayöka выпустили трек, посвященный эмоциональному насилию.