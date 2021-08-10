Месси согласовал контракт с «ПСЖ». Он будет получать 35 млн евро за сезон

Футболист Лионель Месси заключил двухлетний контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен». Об этом в твиттере сообщил журналист Фабрицио Романо.

По его словам, Месси будет получать с учетом надбавок к зарплате 35 млн евро (около 3 млрд рублей) за сезон. Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления до июня 2024 года. Романо пишет, что футболист в ближайшие часы прилетит в Париж.

Информацию о скором подписании контракта подтверждает Sky Sports. Издание приводит приблизительно такую же сумму контракта — 25 млн фунтов стерлингов в год (29,5 млн евро), но уже с вычтенными налогами.

5 августа стало известно, что Лионель Месси покинет ФК «Барселона». Клуб не смог продлить контракт с футболистом, который выступал за него 18 лет, из-за необходимости сократить траты на зарплаты.

8 августа президент «Барсы» сказал, что футболист перейдет в «ПСЖ», но сам Месси заявил, что еще не подписывал контракт. Перед началом прощальной пресс-конференции в «Барселоне» нападающий не смог сдержать слез. «Афиша Daily» собрала реакцию твиттера на уход Месси.