Друзья фемактивистки Татьяны Никоновой запустили в память о ней проект о секс-просвещении

Друзья феминистки и секс-блогерки Татьяны Никоновой запустили в память о ней проект «Секспросвет 18+». Об этом сообщается в телеграм-канале активистки.

Проект реализован на платформе «Яндекс.Кью» и посвящен «сексуальным отношениям и здоровью». Его цель — «снять табу с этой темы и нести секспросвет в массы».

«Мы, наконец, нашли способ продолжить дело Тани по секспросвету. Долго думали, как это лучше сделать, ведь она была действительно незаменимой. И придумали: на место Тани должна прийти не одна, а сотни. Чтобы кто‑то подхватил ответы на вопросы, кто‑то — обзоры игрушек, кто‑то — публичные выступления, кто‑то — бодипозитивный блогинг, кто‑то репостил бы из своего ТГ-канала и т. д. И так мы бы все вместе делали „Танину ленту“», — говорится в телеграм-канале.

Авторы проекта — психотерапевт Екатерина Сигитова и бывший менеджер Никоновой Татьяна Дерябина.

Татьяна Никонова ушла из жизни в мае 2021 года. Она была автором просветительского и развлекательного блога, на котором ежедневно публиковались материалы о сексе, телесности, гендере и феминизме.

Активистка также боролась за равные права и защиту от гендерного насилия, выступала против запрета абортов, за декриминализацию проституции по шведской модели и в поддержку ЛГБТ-движения.

После известия о смерти «Афиша Daily» собрала воспоминания о Татьяне от ее коллег, друзей и поклонников.