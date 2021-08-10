перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Pacific Press/Getty Images Губернатор Нью-Йорка Куомо уходит в отставку на фоне секс-скандала. Штат впервые возглавит женщина
Губернатор Нью-Йорка Куомо уходит в отставку на фоне секс-скандала. Штат впервые возглавит женщина 21:10
Хованский — в списке террористов, Месси — в «ПСЖ» и другие новости дня 20:39 Дайджест
В США выйдет ситком «Как я встретила вашего папу». В нем снимутся Хилари Дафф и Франсия Райса 20:16
Майкл Китон разбирается с компенсациями после теракта 11 сентября в трейлере фильма «Стоимость» 19:29
В сентябре в российский прокат выйдет фильм о самом масштабном концерте Oasis. Вот его трейлер 18:55
Продюсеры «Паразитов» и «Интерстеллара» снимут фильм о кей-поп-культуре 18:27
Tokuma Shoten/Afisha.ru «Каро» проведет спецпоказ «Небесного замка Лапута» Хаяо Миядзаки. Фильм обсудят с Антоном Долиным
«Каро» проведет спецпоказ «Небесного замка Лапута» Хаяо Миядзаки. Фильм обсудят с Антоном Долиным 18:13
Активистке Анастасии Шевченко сократили условный срок до 3 лет по делу о «нежелательной» организации 18:05
В петербургском «К-30» пройдет официальный шоукейс бара Simach 17:48
Катя IOWA и артистка лейбла Скриптонита Tayöka выпустили трек, посвященный эмоциональному насилию 17:34
Камчатский единорос, один из богатейших депутатов России, признался в убийстве 17:24
Eric Alonso/Getty Images Месси согласовал контракт с «ПСЖ». Он будет получать 35 млн евро за сезон
Месси согласовал контракт с «ПСЖ». Он будет получать 35 млн евро за сезон Обновлено в 16:55
Фестиваль Chess & Jazz перенесли на следующее лето 16:48
Шереметьево ищет «голос аэропорта» ко дню рождения воздушной гавани 16:07
На территории «ГЭС-2» появятся работы современных художников 15:23
Блогера Хованского и ФБК* включили в список экстремистов и террористов 14:39
Wikimedia Commons Роскомнадзор заблокировал интервью Егора Летова 1998 года, в котором он рассказывал об ЛСД
Роскомнадзор заблокировал интервью Егора Летова 1998 года, в котором он рассказывал об ЛСД 14:06
В столичных автобусах появится возможность оплачивать проезд лицом 13:00
«All of the Time»: Jungle выпустили очередной клип, снятый в заброшенном здании 12:59
Друзья фемактивистки Татьяны Никоновой запустили в память о ней проект о секс-просвещении 12:30
Отключить рекламу

В сентябре в российский прокат выйдет фильм о самом масштабном концерте Oasis. Вот его трейлер

Семён Гудошников
Сегодня в 18:55

23 сентября в российский прокат выйдет фильм «Oasis: Knebworth 1996» Джейка Скотта. Это хроника одного уик-энда, когда на концерты Oasis собрались 250 тыс. фанатов брит-рока.

Легендарное выступление прошло в английском поместье Небуорт-хаус в 1996 году. Музыканты играли на сцене два дня — 10 и 11 августа. Это событие считается пиком успеха группы и символом эпохи.

В фильме не только покажут само выступление, но и расскажут об особых отношениях Oasis с фанатами. В ленте использованы ранее не опубликованные кадры, интервью с участниками группы и организаторами концертов.

В России фильм представляет арт-объединение CoolConnections. Билеты на сеансы (в десятках российских городов) можно купить на их сайте.

События недели на afisha.ru
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
мюзикл
Аннетт
Мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить