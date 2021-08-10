В сентябре в российский прокат выйдет фильм о самом масштабном концерте Oasis. Вот его трейлер

Легендарное выступление прошло в английском поместье Небуорт-хаус в 1996 году. Музыканты играли на сцене два дня — 10 и 11 августа. Это событие считается пиком успеха группы и символом эпохи.

23 сентября в российский прокат выйдет фильм «Oasis: Knebworth 1996» Джейка Скотта. Это хроника одного уик-энда, когда на концерты Oasis собрались 250 тыс. фанатов брит-рока.

В фильме не только покажут само выступление, но и расскажут об особых отношениях Oasis с фанатами. В ленте использованы ранее не опубликованные кадры, интервью с участниками группы и организаторами концертов.

В России фильм представляет арт-объединение CoolConnections. Билеты на сеансы (в десятках российских городов) можно купить на их сайте.