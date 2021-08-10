Камчатский депутат-единорос, один из богатейших госслужащих России, признался в убийстве

Депутат Законодательного собрания Камчатки, один из богатейших госслужащих России Игорь Редькин признался в убийстве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обращение депутата, переданное его помощницей Ольгой Струченко.

Вот его фрагмент: «2 августа произошла трагедия, невольным участником которой стал я, Редькин Игорь Владимирович. Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице».

«Камчатка-Информ» со ссылкой на источники в силовых структурах пишет, что депутат «якобы, находясь в состоянии сильнейшего алкогольного срыва, ездил в тот вечер по поселку на вездеходе „Трэкол“ и стрелял из карабина с прицелом стоимостью более 3 млн рублей». Одна из пуль попала в живот мужчине, который загружал с родственником на свалке металлолом в микрогрузовик.

Редькин заявил, что «во избежание кривотолков» приостанавливает свое членство в партии «Единая Россия» и снимает свою кандидатуру с выборов.

По факту убийства жителя поселка Озерновский возбуждено уголовное дело. В пресс-службе регионального СК заявили ТАСС, что в качестве подозреваемого в убийстве задержан 55-летний житель Камчатки, не уточнив его имени. В ближайшее время будет решаться вопрос о его мере пресечения. Игорю Редькину — 55 лет.

Редькин более двадцати лет занимается бизнесом на Камчатке. Ему принадлежат рыбопромышленная компания «Витязь-Авто» и доли в ряде других предприятий края. По итогам прошлого года бизнесмен оказался на 20-м месте рейтинга Forbes самых богатых госслужащих и депутатов России. Согласно декларации, в 2020-м его доход составил 314,73 миллиона рублей, доход его семьи — 715,72 миллиона рублей. Также Редькин задекларировал 11 объектов недвижимости. С 2007 года предприниматель был депутатом Заксобрания Камчатки от партии «Единая Россия».