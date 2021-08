«All of the Time»: Jungle выпустили очередной клип, снятый в заброшенном здании

Британская неосоул-группа Jungle выпустила клип на сингл «All of the Time». Он войдет в грядущий альбом музыкантов «Loving in Stereo», релиз которого намечен на 13 августа.

Этот ролик, как и предыдущие клипы, был снят в заброшенном здании. Режиссером выступил давний соавтор и творческий партнер группы Чарли Ди Плачидо, который создает визуальную идентичность для каждого трека будущего альбома.