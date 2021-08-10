Продюсеры «Паразитов» и «Интерстеллара» снимут фильм о кей-поп-культуре

Продюсер фильма «Паразиты» Мики Ли и продюсер «Интерстеллара» Линда Обст объединились, чтобы выпустить картину, посвященную кей-поп-культуре. Лента будет называться «Кей-поп, затерянный в Америке», сообщил Variety.

Создатели описывают картину как роуд-муви, в центре которого окажется бойз-бенд. Кей-поп-звезды случайно окажутся в Техасе за два дня до масштабного шоу в Нью-Йорке. Им предстоит найти способ попасть в мегаполис и не сорвать концерт.

Режиссером ленты выступит кореец Юн Чже Гюн, постановщик фильма-катастрофы «2012: Цунами» и драмы «Ода моему отцу». «Кей-поп, затерянный в Америке» должен выйти на экраны в 2023 году.

«Мы планируем пригласить звезд кей-попа в дополнение к иконам поп-индустрии, чтобы привлечь мировую аудиторию», — рассказал Юн Чже Гюн. Какие именно знаменитые музыканты могут появиться в фильме, пока неизвестно.

Кастинг артистов уже начался, он проходит в Сеуле. Препродакшен начнется после окончания поиска актеров в августе.

«Мы не сомневаемся, что сможем продемонстрировать совершенно особый фильм, который понравится как глобальной аудитории, так и поклонникам кей-попа», — добавила Ли.

«Кей-поп, затерянный в Америке» — не единственный фильм, вдохновленный корейской музыкальной культурой. Ранее Sony Pictures Animation объявила, что работает над мультфильмом «Кей-поп: Охотники на демонов».

Анимационным проектом занимаются режиссер Мэгги Кан («Лего Ниндзяго Фильм»), иллюстратор Крис Аппельханц («Принцесса и лягушка»), продюсер Арон Уорнер («Шрэк») и сценаристы Ханна МакМехан и Даня Хименес.