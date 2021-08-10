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ФБК* и блогера Хованского включили в список экстремистов и террористов

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:39

Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан* внесли в официальный перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Это следует из данных на сайте Росфинмониторинга.

Внесение в этот список означает, что банковские счета у этих организаций заблокированы и им запрещено совершать банковские операции.

Утром 10 августа стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении соратников Алексея Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова за сбор средств для финансирования структур оппозиционера.

В перечень Росфинмониторинга также попал блогер Юрий Хованский, который проходит обвиняемым по делу об оправдании терроризма из‑за песни про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост». Счета блогера также будут заблокированы.

Хованского задержали в его собственной квартире 9 июня. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму из‑за композиции, которую он исполнял на стриме ютьюбера Андрея Нифедова. Блогер заявил, что никогда не пел эту песню публично. В июле 2020 года два ее фрагмента были опубликованы на ютьюб-канале с семью подписчиками.

Изначально суд арестовал блогера на два месяца, но позже продлил арест до 8 сентября. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы или штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей.

* ФБК и ФЗПГ включены Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признаны в России экстремистскими и запрещенными организациями.

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