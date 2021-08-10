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Роскомнадзор заблокировал интервью Егора Летова 1998 года, в котором он рассказывал об ЛСД

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:06

Роскомнадзор заблокировал по требованию МВД интервью лидера «Гражданской обороны» Егора Летова 1998 года, в котором он высказал свое отношение к употреблению наркотиков. Внимание на это обратила «Роскомсвобода».

Материал на сайте tretment.ru, который подвергся блокировке, был скопирован с фан-странички «ГрОб-Хроники», где Летов рассказал, что иногда употреблял ЛСД. Текст на сайте поклонников группы «ГрОб-Хроники» ранее уже прошел модерацию РКН.

«Ограничивать доступ к интервью, мнениям, личным оценкам публичных и известных людей, да еще и произнесенных десятки лет назад — оксюморон и абсурд нашей российской действительности госрегулирования информационной среды», — сказал руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк.

Интервью без цензуры опубликовано на официальном сайте группы «Гражданская оборона».

В 2019 году МВД потребовало от издания «Лента.ру» отцензурить статью, в которой рокер высказался об алкоголе, наркотиках и психоделиках.

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