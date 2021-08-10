Фестиваль Chess & Jazz перенесли на следующее лето

Фестиваль Chess & Jazz перенесен на лето 2022 года из‑за коронавируса. Об этом организаторы сообщили в соцсетях мероприятия.

Изначально фестиваль должен был пройти с 23 по 24 июля в московском саду «Эрмитаж», но из‑за роста заболеваемости COVID-19 его перенесли на более поздний срок в 2021 году. Теперь же Chess & Jazz запланирован на 30–31 июля 2022 года.

«Мы не привыкли сдаваться и давно приняли для себя решение, что если есть возможность провести фестиваль, мы ею воспользуемся. Несмотря на предусмотренный COVID-free-формат, нам не удалось получить разрешение на проведение события. Хочется надеяться, что в следующем году правила работы для массовых событий станут наконец одинаковыми для всех, понятными и прозрачными, от этого зависит судьба всех ваших любимых фестивалей и концертов», — говорится в сообщении организаторов.

Уже купленный билет будет действителен в новые даты. Сдать его при необходимости можно с 15 августа до 10 сентября этого года. Возврат осуществляет билетный оператор, через которого делалась покупка, отметила команда Chess & Jazz.

Лайнап следующего года будет объявлен в ближайшее время.

Chess & Jazz — далеко не первый фестиваль, который переносится или отменяется в этом году из‑за коронавируса. Ранее власти Тульской области отменили в ночь перед открытием «Дикую мяту», в Свердловской области из‑за роста заболеваемости отменили Ural Music Night, в Москве перенесли на следующий год Park Live и «Боль», а в Петербурге — VK Fest.