Против Леонида Волкова и Ивана Жданова возбудили уголовное дело о финансировании экстремистов

Следственный комитет РФ возбудил против соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова уголовное дело о сборе средств для финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов Навального*. Об этом сообщает на сайте СК.

По ее словам, дело заведено по части 1 статьи 282.3 УК РФ (сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации).

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* ФБК и штабы Навального включены Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признаны в России экстремистскими и запрещенными организациями.