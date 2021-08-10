Бэм Марджера подал в суд на создателей фильма «Чудаки навсегда»

Скейтбордист Бэм Марджера подал в суд на студии Paramount и MTV Networks, а также на продюсеров фильма «Чудаки навсегда» Джеффа Тремейна, Джонни Ноксвилла и Спайка Джонза. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Марджеру уволили и вырезали из предстоящего фильма «Чудаков» после положительного теста на наркотики. Сам скейтбордист все отрицает, заявляя, что это не более чем следы препарата, который он принимал по назначению врача от синдрома дефицита внимания (СДВ) и биполярного расстройства. В своем иске скейтбордист признает, что долгое время злоупотреблял алкоголем до реабилитации в 2009 году.

«Один из множества тестов, которые прошёл Марджера, показал, что он принимал аддералл. Ответчики прекрасно знали, что препарат был необходим ему, чтобы лечить СДВ. К тому моменту он принимал аддералл уже несколько лет. Но Paramount уволила Марджеру, несмотря на всё это, даже не дав ему шанса объясниться», — говорится в документе.

Марджера считает, что в 2019 году продюсеры нарушили его гражданские права, заставив подписать во время съемок «Соглашение о здоровье». По нему скейтбордист обязывался раз в три дня проходить проверку на алкоголь и два раза в неделю сдавать анализ мочи. Кроме того, он должен был каждое утро принимать таблетки, назначенные врачом Paramount.

По его словам, коллеги по «Чудакам» украли его идеи, якобы нарушив авторские права. В связи с этим Марджера планирует добиться денежной компенсации и судебного запрета на релиз «Чудаков навсегда».

Студия Paramount уволила скейтбордиста 18 февраля этого года. Он в свою очередь выложил несколько видео, в которых призвал зрителей бойкотировать картину.