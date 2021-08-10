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Катя IOWA и артистка лейбла Скриптонита Tayöka выпустили трек, посвященный эмоциональному насилию

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:34

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова и артистка лейбла Скриптонита Musica36 Tayöka (настоящее имя Татьяна Щербина) выпустили совместную песню «Не понимаю». Трек посвящен эмоциональному насилию в отношениях.

В основе композиции — история девушки, которая устала терпеть чрезмерный контроль со стороны своего мужчины, моральное унижение и двойную жизнь партнера. Соавтором песни выступил сам Скриптонит.

Мне кажется, наш трек будет близок не только людям, которые находились в абьюзивных отношениях. На самом деле, многие поймут, о чем идет речь. У каждого есть знакомые, которые долго не признавались себе, что их отношения нельзя спасти.
Катя IOWA
певица

Послушать трек можно на всех популярных стриминг-платформах. Часть средств, полученных от прослушивания, артистки отправят организации «Насилию.нет»*.

* «Насилию.нет» признан Минюстом НКО, выполняющей функцию иностранного агента.

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