Катя IOWA и артистка лейбла Скриптонита Tayöka выпустили трек, посвященный эмоциональному насилию

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова и артистка лейбла Скриптонита Musica36 Tayöka (настоящее имя Татьяна Щербина) выпустили совместную песню «Не понимаю». Трек посвящен эмоциональному насилию в отношениях.
В основе композиции — история девушки, которая устала терпеть чрезмерный контроль со стороны своего мужчины, моральное унижение и двойную жизнь партнера. Соавтором песни выступил сам Скриптонит.
Послушать трек можно на всех популярных стриминг-платформах. Часть средств, полученных от прослушивания, артистки отправят организации «Насилию.нет»*.
* «Насилию.нет» признан Минюстом НКО, выполняющей функцию иностранного агента.