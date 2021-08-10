Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале Тима Бертона «Уэнсдей»

Актриса Кэтрин Зета-Джонс («Легенда Зорро») исполнит роль Мортиши Аддамс в новом сериале Тима Бертона «Уэнсдей» для Netflix. Об этом сообщает Collider.

Роль ее экранной дочери Уэнсдей сыграет Дженна Ортега («Рейк»), а супруга Гомеса — Луис Гусман («Нарко»).

Сериал расскажет о взрослении одной из любимых героинь франшизы — Уэнсдей Аддамс. В нем она попытается овладеть новыми экстрасенсорными способностями, разгадать тайну родителей и помешать убийце, который доставляет неприятности всему городу.

Всего запланировано восемь серий, дата выхода пока неизвестна.

Вместе с Бертоном над проектом поработают сценаристы Альфред Гоф и Майлс Миллар, известные по «Тайнам Смолвиля». Они станут шоураннерами сериала.