Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале Тима Бертона «Уэнсдей»

Актриса Кэтрин Зета-Джонс («Легенда Зорро») исполнит роль Мортиши Аддамс в новом сериале Тима Бертона «Уэнсдей» для Netflix. Об этом сообщает Collider.
Роль ее экранной дочери Уэнсдей сыграет Дженна Ортега («Рейк»), а супруга Гомеса — Луис Гусман («Нарко»).
Сериал расскажет о взрослении одной из любимых героинь франшизы — Уэнсдей Аддамс. В нем она попытается овладеть новыми экстрасенсорными способностями, разгадать тайну родителей и помешать убийце, который доставляет неприятности всему городу.
Всего запланировано восемь серий, дата выхода пока неизвестна.
Вместе с Бертоном над проектом поработают сценаристы Альфред Гоф и Майлс Миллар, известные по «Тайнам Смолвиля». Они станут шоураннерами сериала.