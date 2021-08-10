Жертва секс-преступлений Эпштейна подала в суд на британского принца Эндрю за изнасилование

Американка Вирджиния Джуффре подала в суд Манхэттена иск на сына Елизаветы II британского принца Эндрю, обвинив его в сексуальном насилии. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на адвоката истицы Дэвида Бойса.

По словам Джуффре, она стала жертвой американского бизнесмена Джеффри Эпштейна, который якобы заставил ее заняться сексом с принцем в 2001 году, когда ей было 17 лет. Она рассказала в иске, что случаи предполагаемого сексуального насилия со стороны принца произошли в доме помощницы Эпштейна Гилейн Максвелл в Лондоне, в особняке финансиста в Нью-Йорке и на его частном острове на Виргинских островах.

Теперь женщина требует от 61-летнего принца компенсации за полученный физический и моральный ущерб. Представители принца Эндрю отказались от комментариев.

Впервые Вирджиния Джуффе публично обвинила принца в изнасиловании в 2019 году. Тогда она дала интервью телеканалу NBC News и в качестве подтверждения близкой связи с Эндрю предоставила их совместный снимок. На нем сын Елизаветы II держит юную девушку за талию.