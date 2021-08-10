В столичных автобусах появится возможность оплачивать проезд лицом

Мэрия Москвы добавит в приложение «Московский транспорт» функцию биометрического распознавания для оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на тендер на сайте госзакупок.

5 августа конкурс выиграла компания «Интеллектуальные социальные системы», которая принадлежит куратору проектов Росмолодежи и бывшему комиссару движения «Наши» Дмитрию Коху. Сумма контракта составила 329,3 млн рублей на срок выполнения в течение восьми месяцев.

В документации тендера сказано, что в приложение «Московский транспорт» можно будет загрузить свою фотографию, с помощью которой сервис сформирует слепок лица человека и привяжет к нему банковскую карту для оплаты проезда.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) отметили, что все данные пользователей защищены, а платежные операции хранят банки.

Эксперты отметили, что для успешной работы проекта необходимо будет заменить все камеры в автобусах и разработать новейшие способы защиты личных данных от утечек.

В конце июля на Филевской линии метро в тестовом режиме появилась система оплаты проезда по лицу Face Pay. К концу года функция заработает на всех станциях.