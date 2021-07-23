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The Insider признали иноагентом, Канье Уэст презентовал альбом и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:41

Минюст внес издание The Insider в список иностранных агентов. Одновременно с ним статус иноагента получили пять журналистов «Открытых медиа» и «Проекта».

На «Ведомостях» вышла колонка экс-журналиста Ивана Сафронова с критикой того, как в России расследуют дела по статьям о госизмене. Через некоторое время материал пропал, а затем перестал открываться и весь сайт газеты.

Юрий Хованский извинился за песню о теракте на мюзикле «Норд-Ост», которая стала причиной его ареста. «Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было», — отметил он.

Зюзинский суд Москвы назначил лингвистическую экспертизу двух интервью Юрия Дудя, за которые ему грозят миллионные штрафы. Заседание перенесли до конца проверки.

В России выявили 23 811 новых случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных заражений достигло 6 078 522.

Участнице Pussy Riot Марии Алехиной продлили домашний арест до января 2022 года. Она проходит подозреваемой по «санитарному делу».

Общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец потребовала от Роскомнадзора лишить лицензии «Муз-ТВ» за «пропаганду гомосексуализма». Ее возмутила трансляция премии телеканала с маркировкой «6+».

В Беларуси в список на ликвидацию попали более 40 негосударственных организаций, включая благотворительные, экологические и правозащитные центры. Причины закрытия НКО неизвестны.

Российские школьники обновили свой прошлогодний рекорд и завоевали все «золото» на Международной олимпиаде по физике. Команда была создана на базе МФТИ, а ее наставником выступил проректор вуза.

Драма «Обходные пути» режиссерки Екатерины Селенкиной вошла в программу Венецианского кинофестиваля. Фильм о закладчике покажут на Международной неделе критики, посвященной дебютным работам.

В сети появился полноценный трейлер мини-сериала «Девять незнакомцев». Шоу основано на романе Лианы Мориарти — автора «Большой маленькой лжи». Премьера на Hulu — в августе.

Ханс Циммер опубликовал мини-альбом к фильму Дени Вильнева «Дюна». На пластинке всего две композиции — «Paul’s Dream» и «Ripples in the Sand».

В Атланте состоялась презентация альбома Канье Уэста «Donda». Рассказываем, как прошел концерт, почему Ким Кардашьян была одета в красное и при чем тут Jay-Z.

Электронный дуэт Darkside выпустил первый за восемь лет альбом «Spiral». Nothing But Thieves представили EP-дополнение к своему альбому «Moral Panic».

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