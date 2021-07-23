Nothing But Thieves выпустили EP-дополнение к своему альбому «Moral Panic»

Британские альтернативные рокеры Nothing But Thieves выпустили мини-альбом «Moral Panic II» — это пятитрековый релиз, продолжающий их прошлогоднюю пластинку «Moral Panic».

Музыканты говорили, что решили сделать «Moral Panic II», когда первая часть была сведена. Им казалось, что они не закончили с темой «Moral Panic» отчасти потому, что не смогли отправиться в тур с ее презентацией. С другой стороны, у артистов появилось достаточно времени, чтобы изучить альбом и найти возможности, которые, по их мнению, были упущены. Поэтому им было важно, чтобы на EP попали свежие песни, а не просто не вошедшие в альбом.

Послушать «Moral Panic II» можно на всех популярных стриминговых сервисах.