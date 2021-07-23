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В программу Венецианского кинофестиваля вошел российский фильм про закладчика

Семён Гудошников
Сегодня в 16:41

Медитативная драма «Обходные пути» российской режиссерки Екатерины Селенкиной вошла в программу Венецианского кинофестиваля. Об этом пишет «Сноб» со ссылкой на продюсера ленты Владимира Надеина.

В Венеции состоится мировая премьера «Обходных путей». Фильм покажут в рамках программы Международной недели критики, где режиссеры представляют свою дебютные работы.

«Обходные пути» — медитативный портрет окраин Москвы, где «дети бегают по крышам гаражей, рабочие-иммигранты играют в волейбол, а активистка стоит в одиночном пикете». В этих декорациях кладмен Денис делает тайники, а зрители вместе с ним исследуют поэтику городских пространств.

Играют в фильме непрофессиональные актеры, в большинстве своем отобранные на уличном кастинге, а значительная часть картины представляет собой реконструкцию реальных событий.

Режиссерка картины закончила магистратуру факультета кинематографии Калифорнийского института искусств и училась в Московской школе нового кино. «Обходные пути» ранее получили грант Bright Future Фонда Хуберта Балса при кинофестивале в Роттердаме и приз европейского фонда поддержки кино «Евримаж» на смотре в Лез-Арке.

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