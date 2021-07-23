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Суд назначил лингвистическую экспертизу по делу о пропаганде наркотиков в отношении Юрия Дудя

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:09

Зюзинский районный суд Москвы назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу о пропаганде наркотиков в интервью с Ивангаем и Моргенштерном, которые брал Юрий Дудь. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

После заседания Дудь не стал комментировать журналистам ход дела, уточнив лишь, что заседание отложили. «Мне просто больше нечего сказать», — добавил он.

Когда состоится новое слушание, пока неизвестно.

Административное дело на Юрия Дудя было возбуждено после обращения Лиги безопасного интернета в управление по контролю за оборотом наркотиков МВД. Организация попросила проверить интервью журналиста на предмет пропаганды запрещенных веществ. В лиге посчитали, что подобные ролики могут «оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних».

Впервые дело против Дудя поступило в суд еще 10 июня, однако на следующий день документ вернули в полицию на доработку. Причины возврата не сообщались. 30 июня материалы дела вновь вернули в Зюзинский районный суд Москвы.

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