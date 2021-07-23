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«Эта песня — моя ужасная ошибка»: Юрий Хованский извинился за композицию про «Норд-Ост»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:45

Блогер Илья Мэддисон опубликовал письмо своего друга Юрия Хованского, который сейчас находится в СИЗО «Кресты» по подозрению в оправдании терроризма. В своем обращении Хованский извинился за песню о теракте на мюзикле «Норд-Ост», которая и стала причиной его ареста.

«Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню», — заявил блогер.

Юрия Хованского задержали 9 июля в его петербургской квартире. Блогера обвинили в оправдании терроризма из‑за песни про теракт на мюзикле «Норд-Ост», которую он исполнял на стриме ютьюбера Андрея Нифедова.

Во время задержания Хованский заявил, что никогда не исполнял эту композицию публично. В июле 2020 года два ее фрагмента были опубликованы на ютьюб-канале с семью подписчиками. В общей сложности они набрали около 13 тыс. просмотров.

Суд арестовал Хованского на два месяца. Ему может грозить до семи лет лишения свободы или штраф от 300 тыс. до миллиона рублей.

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