Блогер Илья Мэддисон опубликовал письмо своего друга Юрия Хованского, который сейчас находится в СИЗО «Кресты» по подозрению в оправдании терроризма. В своем обращении Хованский извинился за песню о теракте на мюзикле «Норд-Ост», которая и стала причиной его ареста.
«Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню», — заявил блогер.
Юрия Хованского задержали 9 июля в его петербургской квартире. Блогера обвинили в оправдании терроризма из‑за песни про теракт на мюзикле «Норд-Ост», которую он исполнял на стриме ютьюбера Андрея Нифедова.
Во время задержания Хованский заявил, что никогда не исполнял эту композицию публично. В июле 2020 года два ее фрагмента были опубликованы на ютьюб-канале с семью подписчиками. В общей сложности они набрали около 13 тыс. просмотров.
Суд арестовал Хованского на два месяца. Ему может грозить до семи лет лишения свободы или штраф от 300 тыс. до миллиона рублей.