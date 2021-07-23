Блогер Илья Мэддисон опубликовал письмо своего друга Юрия Хованского, который сейчас находится в СИЗО «Кресты» по подозрению в оправдании терроризма. В своем обращении Хованский извинился за песню о теракте на мюзикле «Норд-Ост», которая и стала причиной его ареста.

«Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню», — заявил блогер.