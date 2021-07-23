Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер нового проекта Николь Кидман — мини-сериала «Девять идеальных незнакомцев». Он раскрывает детали об атмосфере таинственного ретрит-курорта, которым руководит героиня Кидман.

Ролик знакомит ближе с героями шоу — людьми, которые заселяются в оздоровительный отель, рассчитанный только на девять человек. Им предстоят различные виды терапий и практик, призванные улучшить их эмоциональное самочувствие.

Руководит своеобразным лечением персонаж Кидман по имени Маша — загадочная русская женщина, которая обещает гостям решение их проблем. Однако, кажется, девятерым героям предстоит пережить нечто более мрачное, чем они предполагают.