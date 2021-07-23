Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер нового проекта Николь Кидман — мини-сериала «Девять идеальных незнакомцев». Он раскрывает детали об атмосфере таинственного ретрит-курорта, которым руководит героиня Кидман.
Ролик знакомит ближе с героями шоу — людьми, которые заселяются в оздоровительный отель, рассчитанный только на девять человек. Им предстоят различные виды терапий и практик, призванные улучшить их эмоциональное самочувствие.
Руководит своеобразным лечением персонаж Кидман по имени Маша — загадочная русская женщина, которая обещает гостям решение их проблем. Однако, кажется, девятерым героям предстоит пережить нечто более мрачное, чем они предполагают.
Сериал основан на одноименной книге автора «Большой маленькой лжи» Лианы Мориарти. Шоураннером проекта выступает Дэвид Э.Келли («Большая маленькая ложь», «Отыграть назад»). Вместе с ним над «Девятью идеальными незнакомцами» работает Джон-Генри Баттерворт.
Режиссером все восьми эпизодов шоу стал Джонатан Левин. Пилотные три серии можно будет увидеть на Hulu уже 18 августа. Финал выйдет на платформе 22 сентября.
В сериале сыграют, помимо Кидман, Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Самара Уивинг, Регина Холл, Майкл Шеннон, Бобби Каннавейл, Мелвин Грегг, Ашер Кедди, Грейс Ван Паттен, Мэнни Хасинто, Тиффани Бун, Хэл Кампстон и Зои Теракс.