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Сайт «Ведомостей» подвергся DDoS-атаке. Незадолго до этого с него пропала колонка Ивана Сафронова

Семён Гудошников
Сегодня в 14:15

На сайт «Ведомостей» совершена DDoS-атака, из‑за чего он оказался недоступен. Об этом директор по коммуникациям газеты Гузель Хайретдинова сообщила «Медузе»*.

По ее словам, на восстановление сайта направлены все технические службы. На момент написания заметки сайт остается недоступен.

Незадолго до сообщений о DDoS-атаке на «Ведомостях» в рубрике «Мнения» вышла колонка бывшего журналиста Ивана Сафронова, который уже больше года находится в СИЗО «Лефортово» по подозрению в госизмене.

Через несколько минут после выхода колонки она перестала открываться на сайте газеты. На странице с ней выдавалась ошибка 404. Из телеграм-канала «Ведомостей» сообщение о материале не удаляли.

По словам Хайретдиновой, «о каком‑то конкретном материале» речи не идет. «У нас технической сбой, DDoS-атака, весь сайт упал», — подчеркнула она.

В своей колонке Сафронов рассказал, как возбуждаются дела по статьям о госизмене и к каким хитростям прибегают следователи, чтобы получить признательные показания. Экс-журналист отметил, что сам отказался от сделки со следствием.

* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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