Издание The Insider и журналистов «Открытых медиа» и «Проекта» признали иноагентами

Министерство юстиции внесло юридическое лицо The Insider SIA, зарегистрированное в Риге и владеющее доменом издания Insider, в список иностранных агентов. Информация появилась на сайте Минюста.

Одновременно статус иноагентов присвоили журналистам «Проекта» Софье Гройсман, Михаилу Рубину и Юлии Апухтиной, журналисту «Открытых медиа» Илье Рождественскому и журналисту Алексею Постернаку.

С 2017 года Минюст включил в список СМИ-иностранных агентов более 30 изданий и журналистов. В апреле 2021 года такой статус получила «Медуза»*, после чего сообщила о финансовых проблемах и отказе работать с ней ряда важных инсайдеров. Издание VTimes, основанное бывшими журналистами «Ведомостей», было вынуждено закрыться после внесения его в список Минюста.

На прошлой неделе «Проект медиа» стал первым СМИ, которое признали нежелательной организацией. Главреда издания Романа Баданина, а также журналисток «Проекта» Ольгу Чуракову, Юлию Лукьянову, Петра Маняхина и Марию Железнову внесли в реестр иностранных агентов.