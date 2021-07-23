Семейный омбудсмен потребовала лишить лицензии «Муз-ТВ» из‑за «пропаганды гомосексуализма»

Роскомнадзор должен отозвать лицензию у телеканала «Муз-ТВ» из‑за «пропаганды гомосексуализма». С таким требованием выступила общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец, сообщает «МБХ медиа».

Речь идет о показе премии телеканала 4 июня с маркировкой «6+». Тогда блогер Даня Милохин пришел на мероприятие в костюме интерсекс-человека. В женском платье также появился блогер Игорь Синяк. В образе молодоженов на красной дорожке предстали Филипп Киркоров и блогер Дава, окруженные десятью мужчинами с обнаженными торсами.

«В эфире телеканала была выпущена программа, в течение которой демонстрировались элементы идеологической культуры ЛГБТ: мужчины выходили на сцену, обнимались и целовались. Нам уже ответили на прошлой неделе, что они не уполномочены никого и ничего закрывать», — заявила Баранец.

По ее словам, она будет настаивать на расследовании, чтобы доказать факт показа шоу на телеканале. «И уже с этим фактом будем обращаться в Роскомнадзор», — пояснила Баранец.

Омбудсмен считает, что этот эфир был направлен на «формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок и привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений». А это как минимум подпадает под часть 2 статьи 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»), уточнила она.