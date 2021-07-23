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В России выявили 23 811 новых случаев коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 11:23

В России выявили 23 811 случаев COVID-19 за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 660 заражений меньше, чем вчера

Больше всего новых пациентов в Москве, Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Красноярском крае и Свердловской области.

Общее число зарегистрированных в стране заражений увеличилось до 6 078 522. За последние сутки выздоровели 22 547 человек, за все время — 5 450 004. За сутки умерли 795 пациентов, за весь период — 152 296.

В мире, по данным ВОЗ, количество заразившихся коронавирусом превысило 191,7 млн человек, более 4,1 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (33,8 млн), на втором — Индия (31,2 млн), на третьем — Бразилия (19,4 млн).

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