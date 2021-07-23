В России выявили 23 811 новых случаев коронавируса

В России выявили 23 811 случаев COVID-19 за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 660 заражений меньше, чем вчера

Больше всего новых пациентов в Москве, Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Красноярском крае и Свердловской области.