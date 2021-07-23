Зимний пуховик и отсылки к Ким Кардашьян: как прошла презентация альбома Канье Уэста в Атланте

22 июля на стадионе Mercedes-Benz в Атланте прошло живое выступление Канье Уэста, на котором он презентовал новый альбом «Donda». «Афиша Daily» собрала подробности концерта и будущей пластинки со всего интернета. Предыстория Свое название пластинка получила в честь матери рэпера — Донды Уэст. В 2007 году в возрасте 58 лет она скончалась от осложнений пластической хирургии. Один из синглов также будет называться «Donda», однако подробности о нем пока неизвестны.

Обстановка на вечеринке По информации AP News, это был не такой энергичный и шумный концерт, какие привык проводить Уэст: «Он позволил своей музыке говорить, а фанаты слушали его молча и аплодировали». Так как во время самого выступления рэпер не произнес ни слова о проекте, поклонникам пришлось оценивать гостей, обстановку и тексты песен. Аутфит Канье Уэста Больше всего фанатов удивил формат ивента: Канье пришел в оранжевом пуховике и выступал на белом паркете, словно находится в экспедиции на Северном полюсе.

Отсылки к Ким Кардашьян Среди звезд на концерте были замечены Рик Росс, а также Хлоя и Ким Кардашьян. Ким была одета в полностью красный лук, как и сам исполнитель на сцене.

Несмотря на то, что Ким Кардашьян подала документы на развод в феврале, она пришла поддержать экс-мужа вместе с детьми, и даже опубликовала несколько историй в инстаграме.

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В «Welcome to My Life» Канье упоминал о своем пребывании в Калабасасе — городе в Калифорнии, где находится дом Кардашьян. В треке есть строчки о том, что он теряет свою семью, поэтому пользователи уверены: речь о Ким и их детях. «No Child Left Behind» Посреди песни «No Child Left Behind» Канье Уэст упал на одно колено, а затем встал в стойку бегуна, как Шакарри Ричардсон в превью сингла, которое вышло накануне. Зрители увидели в этом поддержку американской спринтерши: она не сможет поехать на Олимпиаду в Токио из‑за положительного теста на наличие марихуаны в крови. В этой же песне прозвучала фраза «Он сотворил со мной чудеса», во время которой рэпер поднял указательный палец в воздух. По словам зрителей, в Атланте Уэст много раз делал отсылки к религиозной тематике. Особенно ярким стал финал концерта. Зрители услышали голос Jay-Z, который сказал: «Это может быть возвращение трона». Некоторые нашли в этом намек на новый совместный альбом двух хип-хоп-звезд.

Релиз, который не состоялся На цифровых площадках «Donda» должен был появиться во время концерта — 23 июля, в 3.00 по московскому времени. Но, уже по традиции, альбом так и не стал доступен для широкой публики в назначенное время.

kanye west'in albumu icin sabahlara kadar uyumadik eleman yayınlamadi albumu sizofren orospu evladi — pet bardakta viski içenlerden🌈⃤ (@kafasalsorunlar) July 23, 2021 «Мы не спали до утра ради альбома Канье Уэста, но этот парень так и не выпустил свой альбом, шизофренический сукин сын»

Бонус от находчивых фанатов Для тех, кто не смог попасть на концерт, но мечтает получить его частичку, в сети появились футболки с логотипом Mercedes и датой презентации альбома. Цены — от 300 до 2000 долларов (22 000–147 000 рублей).