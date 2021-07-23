Ханс Циммер опубликовал два саундтрека к фильму Дени Вильнева «Дюна»

Это не первый раз, когда Циммер работает над саундтреком для фильма Вильнева. До этого он написал музыку к сиквелу «Бегущего по лезвию».

На пластинке всего две композиции — «Paul’s Dream» и «Ripples in the Sand».

Немецкий композитор Ханс Циммер опубликовал мини-альбом с музыкой для «Дюны» Дени Вильнева . Это произошло после выхода нового трейлера картины.

За свою карьеру композитор получил «Оскар» за саундтрек к мультфильму «Король Лев», дважды «Золотой глобус» — за «Короля Льва» и «Гладиатора», а также трижды был награжден «Грэмми» — за все того же «Короля Льва», картину «Багровый прилив» и фильм Кристофера Нолана «Темный рыцарь».

Циммер известен музыкой к фильмам «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Миссия невыполнима-2», «Начало», «Человек дождя» и «Ганнибал», а также к мультфильмам «Мадагаскар», «Кунг-фу Панда», «Спирит: Душа прерий» и «Маленький принц».