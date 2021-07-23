Darkside выпустили первый за восемь лет альбом «Spiral»

Электронный дуэт Darkside, состоящий из электронщика Николаса Джаара и мультиинструменталиста Дейва Харрингтона, после восьмилетнего перерыва выпустил новый альбом «Spiral». Послушать релиз можно на всех популярных стриминговых платформах.

«Spiral» — идеологическое продолжение дебютника «Psychic», вышедшего еще в 2013 году. Большая часть альбома была записана в 2018-м, после недели плодотворного сотрудничества музыкантов в арендованном доме в Нью-Джерси.