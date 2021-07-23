Darkside выпустили первый за восемь лет альбом «Spiral»

Электронный дуэт Darkside, состоящий из электронщика Николаса Джаара и мультиинструменталиста Дейва Харрингтона, после восьмилетнего перерыва выпустил новый альбом «Spiral». Послушать релиз можно на всех популярных стриминговых платформах.
«Spiral» — идеологическое продолжение дебютника «Psychic», вышедшего еще в 2013 году. Большая часть альбома была записана в 2018-м, после недели плодотворного сотрудничества музыкантов в арендованном доме в Нью-Джерси.
Как пишет NME, альбом представляет собой смесь из органических и синтетических звуков с резким акцентом на мелодичность. А вокальная роль Джаара озвучивает тревожные темы, которые до этого раскрывались в виде волнующей музыки дуэта.
В 2014 году сообщалось, что Darkside прекратит свое существование. Летом того года музыканты выступили на десятке фестивалей, и их многие зрители признали безоговорочно выдающимися.