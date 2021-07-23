Сковорода сообщил, что под закрытие попали экологические, правозащитные, исследовательские, юридические и благотворительные организации. По мнению журналиста, власти решили в один момент ликвидировать «почти все независимые организации».

В Беларуси ликвидируют по меньшей мере 45 независимых некоммерческих организаций. Об этом сообщили телеграм-канал издания Tut.by и фейсбук-страница журналиста «Медиазоны» Егора Сковороды.

Среди попавших под ликвидацию проектов оказались благотворительная платформа «Имена», правозащитный центр Human Constanta, журналистская мастерская «Пресс-клуб», центр любителей животных «Лавбрил» и бизнес-школа ИПМ.

Решение об остановке деятельности НКО принял 22 июля Минский горисполком. Причины его неизвестны. По словам директора центра правовой трансформации Lawtrend Ольги Смолянко, учреждения могут быть закрыты за осуществление деятельности, не соответствующей целям, указанным в уставе.

«Нас никто не оповещал об этом решении, не предупреждал и никак не информировал — мы узнали случайно, так как коллеги начали рассказывать, что обнаружили такую информацию на сайте ЕГР», — рассказала специалистка по коммуникациям в Human Constanta Яна Гончарова.